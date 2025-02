Los 78 equipos que ya están clasificados con el Córdoba CF para jugar en Segunda RFEF la próxima temporada

A la espera de que el Córdoba CF vaya definiendo el proyecto del próximo curso 2021-22 y de que la Real Federación Española realice más concreciones de cómo será la Segunda RFEF (la nueva cuarta división tras la desaparición de Segunda B y Tercera), el equipo blanquiverde ya conoce a buena parte de los equipos con los que compartirá división a partir de septiembre. Ya están clasificados 78 equipos de los 90 que la compondrán.

La Federación Española ya avanzó a principio de temporadas que la Segunda RFEF estaría compuesta por 90 equipos, que estarán divididos en cinco grupos de 18 clubes. Por tanto, habrá una liga regular de 34 jornadas. A la conclusión de ésta ascenderán a Primera RFEF los cinco campeones de grupo. Los otros cinco ascensos (hasta diez en total) se determinarán por el sistema de play off .

La incertidumbre tardará unos días en definirse, ya que la Federación ha convocado este jueves a los clubes de Primera RFEF para concretar más aspectos de la competición. Hasta en ésta categoría no esté definida y no se conozcan los 90 equipos de Segunda RFEF no habrá avances significativos en la cuarta división nacional.

Los 78 clasificados

De momento, ya se van definiendo algunos de los participantes. De hecho, ya tiene una plaza a nivel deportivo garantizada en la Segunda RFEF un total de 78 equipos de los 90 que la compondrán. Es decir, ya están definidos el 85 por ciento de los competidores.

Siguiendo la estructura de la actual Segunda B, el Córdoba compartiría el Grupo IV con el resto de los clubes andaluces, los murcianos y canarios. Así se hizo este año. Sin embargo, en función del número de equipos de cada región que acaben jugando en la Segunda RFEF ese criterio quedará obsoleto. De hecho, la FEF, cada año, distrubuía estos grupos en Segunda B de una forma distinta. Por eso, el Córdoba también podría compartir grupo con equipos de Extremadura e incluso de Castilla La Mancha como ha hecho en otros cursos.

Ahora mismo, el Córdoba CF es uno de los nueve equipos andaluces con plaza en Segunda RFEF . También la tienen garantizada el Cádiz B, Xerez FC, San Roque de Lepe, Atlético Mancha Real, Vélez Málaga, Atlético Pulpileño, El Ejido 2012 y Recreativo Granada . A ellos se unen el Real Murcia y el Águilas de la Región de Murcia. También el Tamaraceite, Las Palmas Atlético y Mensajero canarios. Estos son los catorce equipos con plaza asegurada ya en Segunda RFEF que, teóricamente, irían al Grupo IV.

A ellos se unirán dos más de equipos del Grupo IX y X de Tercera. La final la juegan el Antequera y el Atlético Malagueño, de un lado, y el Xerez CD y el Ceuta, de otro. También quedan dos canarios más por ascender.

La duda es si el Melilla , que también tiene plaza asegurada en Segunda RFEF , se sumará de nuevo a su ámbito geográfico, ya que supondría que saldrían 19 clubes en el grupo Sur y alguno tendría que ser reubicado.

El resto de equipos

Además, de los quince equipos citados , el resto de comunidades también tiene ya otros 63 equipos clasificados para el total de 78 de los 90 que jugarán en Segunda RFEF .

Por cercanía geográfica los equipos extremeños y manchegos también podrían ser teóricos rivales del Córdoba CF para la próxima temporada. Los clubes de Castilla La Mancha que ya tiene plaza en Segunda RFEF son Socuéllamos, Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo y Toledo . Los equipos de Extremadura son Don Benito, Villanovense, Mérida, Cacereño y Montijo . De Madrid ya tienen plaza en Segunda RFEF el Leganés B, Navalcarnero, Unión Adarve y Móstoles . Ahora mismo conformarían el Grupo V viendo la actual Segunda B.

En el teórico Grupo I están habilitados Coruxo, Compostela, Arenteiro, Bergantiños y Pontevedra (Galicia); Palencia, Gimnástica Segoviana, Numancia y Salamanca CF UDS (Castilla León); Ceares, Llanera, Langreo, Marino de Luanco y Avilés Industrial (Asturias).

Para el hipotético Grupo II ya tienen hueco Rayo Cantabria, Laredo y Cayón (Cantabria); Arenas, Gernika y Real Sociedad C (País Vasco); Osasuna B, Peña Sport, Multivera, Izarra y San Juan (Navarra); Náxara, Racing Rioja y Logroñes B (La Rioja); Ejea, Brea, Tarazona, Teruel, Ebro y Huesca B (Aragón).

En el supuesto Grupo III también tienen una plaza en Segunda RFEF los siguientes equipos: Europa, Badalona, Lleida, Espanyol B, Terrasa y El Prat (Cataluña); Atlético Levante, Eldense, Alzira, La Nucía, Hércules e Intercity (Comunidad Valenciana); CD Ibiza Islas Pitiusas, Andratx y Peña Deportiva (Baleares).