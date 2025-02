El uno por uno de los fichajes del Córdoba CF

Luis Garrido

El pivote internacional por Honduras llegó en verano, pero no pudo ser inscrito por falta de fichas. De hecho, no pudo venir a entrenarse con el equipo hasta la destitución de Jesús León como presidente del Córdoba CF por orden judicial. La llegada de los administradores judiciales permitió que empezara su etapa en el club a mediados de noviembre. Estuvo dos meses de preparación desde dentro. Fue el primero en ser inscrito. Aunque realmente no es un fichaje sí supone un alta.

Es un mediocentro de alto perfil defensivo. Sin embargo, la apuesta de Raúl Agné por sus características ha quedado reducida a la primera parte del partido ante el Recreativo Granada, el primero de la segunda vuelta. Poco margen para conocer su posible rendimiento. De momento, tiene más palmarés que presencia en el equipo. Parece difícil que lo vaya a tener, tras la llegada de más jugadores en su posición. Lleva solo 45 minutos como blanquiverde. No ha participado ni un segundo en los tres últimos partidos.