El debate en la portería del Córdoba CF por la sanción de Becerra: Edu Frías o Llamas

No es lo habitual, pero, a veces, sucede. Los porteros del Córdoba CF fueron este miércoles noticia. De golpe. Todos. No de uno en uno. La portería se convirtió ayer en el foco de atención principal del primer día de preparación del partido del domingo ante el Cádiz B. De un lado, Competición confirmó el partido de sanción para Becerra . De otro, Edu Frías , que había pisado césped el lunes, completó su primera sesión íntegra al mismo ritmo que sus compañeros. Mientras, Llamas pugna para hacerse con la titularidad si Frías no está al 100% después de convertirse también en héroe de la victoria blanquiverde ante el Sevilla Atlético con una parada decisiva.

Cronológicamente, la primera alegría del día la aportó el portero Edu Frías en la sesión de entrenamiento. El guardameta, después de más de un mes apartado del equipo, trabajó al mismo ritmo que sus compañeros de portería. Incluso, hizo el trabajo de campo sin ningún tipo de problema. Frías ha trabajado duro estas semanas para recuperarse de una rotura por estrés en el tercio medio de la tibia de la pierna derecha. En principio, su recuperación iba para unas semanas más. Entre su voluntad, su buena disposición y una excelente recuperación han hecho posible acelerar los plazos.

La vuelta de Edu Fría s llega en un momento crucial. Isaac Becerra, titular en las 25 jornadas de Liga, está obligado a perderse sus primeros minutos de la temporada por sanción. Y podrían no ser los únicos por el mismo motivo a corto plazo. Frías demostró que está listo para entrar en la próxima lista de convocados ante el Cádiz B. Otra cuestión es si podrá ser titular o no. Una duda que tendrá que resolver el técnico Raúl Agné. En cualquier caso, todo apunta que el meta, como mínimo, estará en el banquillo. Ayer incluso dio sensación de que podría ser algo más.

Llamas

El técnico tendrá la difícil papeleta de decidir qué tiene que hacer. Sin Becerra deberá tomar la decisión entre apostar por Edu Frías o Llamas . El primero lleva casi dos meses de parón por la lesión en la tibia. Llegará listo siempre y cuando confirme la evolución en el terreno de juego en los próximos días que ha demostrado al inicio de la semana.

El segundo tiene el aval de la gran actuación que realizó en los últimos 20 minutos de partido que disputó ante el Sevilla Atlético, después de la expulsión de Becerra. En su debut con el equipo en partido oficial protagonizó un paradón final en el disparo de una falta directa del filial sevillista que evitó el empate visitante en la última acción del encuentro. En principio, tenía todas las papeletas para hacerse con la titularidad ante el Cádiz B con Becerra sancionado y con Frías tocado, pero la recuperación del último le hará pelear la titularidad.

No fueron las únicas novedades de la enfermería del Córdoba CF . Jordi Tur, que no entró en la última convocatoria, demostró que está plenamente recuperado de las molestias que le hicieron ser duda durante la semana pasada. Eso sí, no podrá jugar por la cesión cadista. En el lado negativo, el preparador está pendiente de la evolución de Carlos Valverde y Willy. Ninguno de los dos entrenó ayer con el grupo. A priori, la evolución de Valverde podría permitirle jugar, aunque dependerá de las próximas horas.