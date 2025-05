Los regresos más esperados al once del Córdoba: Álex Sala y Rubén Alves

El Córdoba recupera efectivos de cara al próximo compromiso liguero ante el Mirandés. Álex Sala y Rubén Alves, dos piezas fundamentales en el esquema blanquiverde en distintos momentos de la temporada, podrían volver a tener minutos tras superar sus respectivas lesiones. El centrocampista y el central han completado parte de las últimas sesiones con el grupo y su evolución ha sido positiva, lo que alimenta las opciones de que entren en la convocatoria.

Álex Sala, cuya ausencia se ha notado en en el centro del campo, y Rubén Alves, líder natural en la zaga, son considerados imprescindibles por el cuerpo técnico. Su recuperación supone un alivio para Iván Ania, que ha tenido que reorganizar el equipo en las últimas jornadas por las bajas. Aunque su presencia en el once titular no está asegurada, el regreso de ambos supone un refuerzo de peso para afrontar los tres últimos partidos de la competición liguera.

La lesión de Álex Sala se produjo en la previa del encuentro ante el Eldense. El club informó que se trataba de una «lesión muscular de bajo grado», pero no ofreció más detalles. Tras tres semanas de silencio institucional, el centrocampista volvió a ejercitarse con el grupo el pasado lunes y podría reaparecer frente al Mirandés el próximo lunes. Además, el calendario ha jugado a su favor: la semana ha sido más larga de lo habitual, lo que le ha permitido disponer de más tiempo para llegar en buenas condiciones.

Noticia Relacionada Los frentes abiertos del Córdoba CF en materia de renovaciones Juan Carlos Jiménez El club trabaja en la renovación de Carlos Isaac, asume la difícil continuidad de Antonio Casas y se prepara para una posible venta de Álex Sala

Además, Sala es interés a día de hoy entre la afición porque han comenzado a circular informaciones que apuntan al interés de clubes de Primera División en hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada. Algunos equipos estarían siguiendo de cerca su situación contractual que expira su vinculación con los blanquiverdes en 2026. De momento, el Córdoba no descarta ningún escenario y el mediocentro se centra en terminar de la mejor forma posible una temporada de dulce. Su aportación ha ido más allá del equilibrio en el centro del campo, sumando cinco goles y cinco asistencias en su casillero.

Liderazgo en la zaga

Por otro lado, el Córdoba podría recuperar el liderazgo en la zaga con el regreso de Rubén Alves. El central lleva cuatro semanas sin jugar, aunque fue convocado y estuvo en el banquillo ante el Eldense hace tres semanas, pero no llegó a tener minutos. Desde el banquillo forzó la quinta amarilla, previsiblemente porque su lesión apuntaba a una baja prolongada. No jugó por sanción ante el Cádiz y tampoco tuvo participación frente al Burgos, a pesar de estar en la convocatoria. Iván Ania optó por no arriesgar y alineó a Marvel como central zurdo.

No hay dudas de que su presencia en el once aporta al equipo una mayor solidez defensiva, una seguridad que se ha echado en falta cuando Marvel ha estado en el campo, debido a su inexperiencia en la categoría y a algunos errores defensivos de peso. Con Rubén Alves, el Córdoba podría dar un paso al frente y afrontar con más consistencia los tres últimos partidos que restan de liga, empezando por el del próximo lunes ante el Mirandés. El central tiene una oferta del Córdoba para seguir tres años más con la camiseta blanquiverde tras superar su cesión del Tenerife.