Prueba de fuego de Xavi Sintes y Álex Martín en la zaga del Córdoba CF ante el Cádiz

El Córdoba CF afronta su partido ante el Cádiz con dudas en la medular y en el extremo derecho debido a las sanciones de Requena y Carracedo. Sin embargo, una de las posiciones que parece más estable la línea defensiva conformada por Álex Martín ... y Xavi Sintes. Pese a su buen rendimiento frente al Granada, Rubén Alves volverá a estar disponible tras cumplir dos partidos de sanción después del duelo ante el conjunto gaditano, por lo que este fin de semana supone una auténtica prueba de fuego para ambos centrales.

Antes de ver la quinta amarilla y la roja directa ante el Deportivo, el zaguero hispano-brasileño se había despojado de sus molestias que le atormentaron al comienzo de la temporada y fue titular en ocho partidos consecutivos como defensor zurdo. Con su presencia ciertamente asegurada en el encuentro ante el Leganés, su compañero el sector diestro pueden ser tanto Álex Martín y Xavi Sintes, puesto que ambos han estado en esta demarcación en los dos últimos partidos.

El momento de Xavi Sintes

En el caso de Sintes, tras no disputar ni un sólo minuto en liga desde el partido ante el Racing de Santander del pasado 21 de septiembre, el de Mahón tuvo que actuar como recambio de emergencia tras la aparatosa lesión de Fomeyem y disputar 65 minutos en los que estuvo muy cerca de lograr un gol en los últimos instantes.

Noticia Relacionada La baja de Carracedo por sanción frena su mejoría en los últimos partidos Daniel Aragón El extremo blanquiverde se había convertido en el quinto máximo asistente de Segunda División, además de participar en cinco de los veinte goles totales del equipo

Con el central camerunés fuera de los terrenos de juego durante un periodo de tiempo entre tres a cuatro semanas, el técnico blanquiverde puso como ejemplo a Xavi Sintes en la previa del encuentro ante el Granada. «Es un ejemplo clarísimo de un jugador que aprovecha las oportunidades cuando las tiene. Está para lo que se necesite, sea para dos minutos, sea para veinte o sea para jugar de titular, ya que compite de una manera extraordinaria. Para un entrenador es un jugador que siempre quieres tener en tu equipo por su mentalidad positiva», celebró.

Y es que el zaguero, ante el periodo de ausencia de Rubén Alves en el comienzo de la temporada, gozó de cuatro titularidades consecutivas ante Valladolid, Castellón, Andorra y Racing de Santander como central zurdo, pero perdió mucho protagonismo desde ese entonces. La vuelta del hispano-brasileño le empujó al banquillo y solo pudo gozar de noventa minutos en la eliminación de la Copa del Rey ante el Cieza, actuación que no fue suficiente para desbancar a la resolutiva pareja de Fomeyem-Rubén Alves.

La polivalencia de Álex Martín

Con este tándem fuera de combate ante el Granada, se esperaba que Sintes fuera el encargado de jugar el central diestro, sin embargo, finalmente el que lo hizo fue Álex Martín. El jugador canario disputó 130 minutos entre los dos primeros partidos de liga ante Sporting y Las Palmas, pero su continuidad se vio frenada y no fue dos meses después cuando volvió a pisar un terreno de juego en el encuentro ante el Almería.

Noticia Relacionada ABC te regala ocho entradas dobles para el Córdoba CF-Cádiz CF del próximo 30 de noviembre ABC Córdoba Para participar solo hay que seguir unos sencillos pasos hasta este jueves, a las 14.00 horas

Tras esto, con un Fomeyem con varias dolencias en Albacete, Martín tuvo treinta minutos, los cuales encadenó con los noventa de la Copa del Rey. Su actuación, al igual que la de Sintes, no fue brillante, por lo que tuvo que seguir esperando su oportunidad, la cual llegó ante el Málaga. Con la polémica expulsión de Albarrán y la ausencia de laterales del primer equipo, el exjugador del Elche se desempeñó en la banda derecha y pudo cuajar un buen partido, donde incluso logró una asistencia.

Con la expulsión de Rubén Alves ante el Deportivo, esta vez le tocó ser central zurdo junto a Xavi Sintes, aunque no pudieron evitar la derrota final. Para cerrar su 'tour' en la línea defensiva, contra el Granada se desempeñó en el sector diestro de la zaga, su posición natural.

Por último, si se miran sus números, la experiencia como blanquiverde de Xavi Sintes y la confianza de Iván Ania le han hecho tener 482 minutos, una cantidad superior respecto a la de Álex Martín con 383. Sin embargo, desde el partido de Copa del Rey, el zaguero canario ha gozado de más tiempo de juego, por lo que el partido ante el Cádiz será clave para la futura presencia de ambos jugadores en el once titular.