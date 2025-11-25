Suscríbete a
Prueba de fuego de Xavi Sintes y Álex Martín en la zaga del Córdoba CF ante el Cádiz

Con la vuelta de Rubén Alves para el Leganés, la cita de este domingo ante el cuadro gaditano resulta clave para conocer el dueño del central diestro

Xavi Sintes pugna con un atacante del Granada en la pasada jornada en Los Cármenes
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF afronta su partido ante el Cádiz con dudas en la medular y en el extremo derecho debido a las sanciones de Requena y Carracedo. Sin embargo, una de las posiciones que parece más estable la línea defensiva conformada por Álex Martín ... y Xavi Sintes. Pese a su buen rendimiento frente al Granada, Rubén Alves volverá a estar disponible tras cumplir dos partidos de sanción después del duelo ante el conjunto gaditano, por lo que este fin de semana supone una auténtica prueba de fuego para ambos centrales.

