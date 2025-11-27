Problemas de rotación: Iván Ania no consigue dar continuidad al banquillo del Córdoba CF

Al Córdoba CF se le siguen acumulando las bajas. Aunque en la jornada anterior el cuadro blanquiverde logró sobreponerse a las cinco ausencias frente al Granada, las sanciones por acumulación de amarillas de Carracedo y Requena complican aún más la confección del once inicial. ... Ahora, el preparador ovetense Iván Ania tendrá que recurrir a su fondo de armario para el encuentro ante el Cádiz. Sin embargo, su escasa confianza en la segunda unidad dificulta que estos jugadores puedan ofrecer un rendimiento óptimo como titulares.

En total, dentro de la competición liguera, se han disputado un total de 1.350 minutos entre las quince jornadas realizadas. Si se observa el tiempo de juego en el plantel blanquiverde, hasta diez jugadores del primer equipo no han superado la barrera de los 500 minutos, o lo que es lo mismo, un poco más del tercio total jugado.

Un Kevin Medina llevado a menos

Dentro de esta lista, el más destacado es Kevin Medina con 492 minutos. El malagueño ha participado en trece partidos, pero a pesar de esta cifra, solo ha sido titular en cuatro ocasiones y en ninguna de ellas ha completado los noventa minutos. Ante las dudas generadas en el sector izquierdo, Kevin partió de inicio desde la quinta jornada hasta la octava, desde ese entonces, su rol ha sido ha sido como revulsivo en los tramos finales y ha ido perdiendo cada vez más presencia.

Prueba de ello es que en los dos últimos partidos no ha jugado ni un minuto. Su llegada en verano apuntaba alto, pero no ha terminado de encajar en los esquemas de Ania, que ha encontrado en Dalisson un perfil más fiable por la izquierda.

La baja de Carracedo podría abrir una puerta para Kevin Medina en la banda derecha, jugando a pierna natural, aunque su falta de ritmo y la opción de Jacobo mantienen la incógnita sobre su participación.

La oportunidad de Xavi Sintes y Álex Martín

El siguiente en la lista es Xavi Sintes con 481 minutos. En este caso, el central blanquiverde es una opción segura para la zaga ante la ausencia de Rubén Alves y Fomeyem. Al contrario que en la campaña pasada -disputó 35 partidos y 27 como titular-, el defensor balear ha sido relegado al tercer o incluso cuarto escalón dentro de los centrales de la plantilla.

En este sentido, Sintes tuvo la oportunidad de salir de inicio desde la tercera jornada hasta la sexta debido a la lesión de Rubén Alves, aunque tras la recuperación del hispano-brasileño solo tuvo minutos en la eliminación en Copa del Rey y no pudo el de Mahón dar buenos argumentos. Con la baja de Fomeyem, ahora tiene una nueva oportunidad de ser el central diestro de referencia, aunque tendrá que disputarse este sitio con Álex Martín.

El zaguero canario acumula menos tiempo de juego respecto a su compañero con 379 minutos en liga. Aunque ante la baja por lesión de Rubén Alves fue titular junto a Fomeyem ante Las Palmas, tras este partido, Iván Ania le mantuvo en el banquillo durante siete encuentros consecutivos sin tener la oportunidad de saltar al terreno de juego.

Ante la gran carga de minutos del central camerunés, Martín se convirtió en la tercera opción dentro de la zaga, aunque sumó únicamente tiempo de juego residual. Gracias a su polivalencia, en el partido de la expulsión de Albarrán ante el Málaga se desempeñó como lateral derecho y gozó de media hora. Fue titular ante el Deportivo como lateral zurdo y, finalmente, fue central diestro ante el Granada, completando ambos partidos en su totalidad. Aunque este tándem esta demostrando un buen nivel, el encuentro ante el Cádiz determinará quién será el titular tras la vuelta de Rubén Alves.

Una medular sin protagonismo

Dentro de los jugadores con menos presencia también se encuentra el nombre de Théo Zidane con 384 minutos. Aunque no lo pueda parecer, el francés es el jugador que más veces ha entrado como refresco (9), pero la apuesta de Iván Ania por Jacobo en la mediapunta hace que solo tenga participación en el último suspiro de los partidos.

Tal y como ocurrió ante el Deportivo, el marsellés puede salir de inicio ante el Cádiz como interior en caso de que que Jacobo sea titular por la banda derecha. Esta posición la podría también ocupar un ensombrecido Pedro Ortiz con apenas 300 minutos.

El protagonismo que tuvo el balear tras su llegada en el mercado invernal se ha visto muy deslucido en esta campaña. Lejos del nivel demostrado, tras ser titular ante Sporting, Valladolid, Castellón, Racing de Santander y Real Sociedad B, únicamente ha sumado veinte minutos ante el Almería tras su participación en Anoeta -además de su anecdótica paso el domingo pasado ante el Granada-.

Ya en la medular, son varias las piezas que no han tenido oportunidad de demostrar su valía y que ahora se postulan como importantes ante el Cádiz. El primero es Alberto del Moral con 180 minutos, o lo que es lo mismo, el 13% del tiempo total. Tras protagonizar un tira y afloja con el Oviedo durante este verano, el Córdoba pudo hacerse nuevamente con sus servicios como cedido.

Iván Ania ya expresó el curso pasado su deseo de volver a contar con él, pero lo cierto es que esta tercera etapa como blanquiverde está siendo poco prolífica. Tras ser titular ante Las Palmas, el toledano fue superado por Requena en la medular y no ha vuelto a aparecer en el once inicial. Eso sí, suele ser el recambio habitual del jugador cedido por el Villarreal y apunta a titular ante el Cádiz. Sin embargo, su falta de ritmo competitivo podría pasarle factura y limitar su impacto en el centro del campo.

Diego Bri, Jan Salas y Obolskii

Otra opción para acompañar a Isma Ruiz es Jan Salas. El catalán llegó en las últimas horas del mercado cedido por el Mallorca y aterrizó con buenas referencias, avalado por sus convocatorias con la selección española sub-21. Sin embargo, no ha tenido margen para desarrollarse.

Sus noventa minutos están repartidos entre los encuentros ante Andorra y Real Sociedad B, desde entonces, ha caído en un absoluto ostracismo dentro del plantel blanquiverde. Hay que recordar que su club procedencia instauró una clausula de penalización si no jugaba cierta cantidad de tiempo, pero tal y como precisó el CEO del Córdoba, Antonio Fernández Monterrubio, esta opción está barajada y están preparados en caso de tener que acometerla.

Como últimos casos, está el de Diego Bri -114 minutos-, jugador que no había tenido ningún brillo hasta su partido ante el Málaga y su gol agónico. Ante el Deportivo poco a poco fue ganando protagonismo, pero su lesión en el cuádriceps ha frenado de lleno su evolución. Otro que busca recuperar espacio es Juan María Alcedo. Tras pasar dos meses parado por una luxación en el hombro, el roteño aspira a ampliar los escasos 62 minutos que acumula hasta la fecha.

Y para cerrar, el nombre más llamativo es el de Obolskii. Solo quince minutos para un delantero que terminó la pasada campaña por delante de Antonio Casas, pero que ahora ha quedado totalmente eclipsado por las llegadas de Guardiola y Fuentes. En un sistema con un único ariete, su última aparición se remonta a la segunda jornada, ante Las Palmas. Con este panorama, su salida en el mercado de enero no sería en absoluto descabellada.