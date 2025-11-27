Suscríbete a
Problemas de rotación: Iván Ania no consigue dar continuidad al banquillo del Córdoba CF

Diez jugadores del primer equipo no han superado la barrera de los 500 minutos, es decir, un poco más del tercio total del tiempo disputado en las quince jornadas de Segunda División

Kevin Medina recibe una falta en el partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Al Córdoba CF se le siguen acumulando las bajas. Aunque en la jornada anterior el cuadro blanquiverde logró sobreponerse a las cinco ausencias frente al Granada, las sanciones por acumulación de amarillas de Carracedo y Requena complican aún más la confección del once inicial. ... Ahora, el preparador ovetense Iván Ania tendrá que recurrir a su fondo de armario para el encuentro ante el Cádiz. Sin embargo, su escasa confianza en la segunda unidad dificulta que estos jugadores puedan ofrecer un rendimiento óptimo como titulares.

