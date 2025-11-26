Suscríbete a
ABC Premium

calendario

Así es la hoja de ruta del Córdoba CF en diciembre para soñar con el play off

El cuadro blanquiverde recibirá a Cádiz y Eibar, visitará a Leganés y cerrará el año ante el Mirandés en su casa el próximo 21 de diciembre

Vilarrasa y la enigmática recuperación de su pubalgia: un regreso al Córdoba CF sin fecha fija

Jugadores del Córdoba CF aplauden a su afición en El Arcángel
Jugadores del Córdoba CF aplauden a su afición en El Arcángel valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Gracias a la buena imagen mostrada en los últimos meses, el Córdoba CF tiene amplias oportunidades de adentrarse en el play off. Actualmente, el cuadro blanquiverde es séptimo con veintiún puntos, renta que le permite estar a una única unidad del Castellón, equipo ... delimita los puestos de eliminatoria por el ascenso. Con la posibilidad de materializar este objetivo, al conjunto dirigido por Iván Ania solo le queda un mes de competición para cerrar el 2025 con un buen sabor de boca, pero antes tendrá que afrontar cuatro exigentes partidos ante viejos conocidos y que no pasan por su mejor momento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app