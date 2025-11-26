Así es la hoja de ruta del Córdoba CF en diciembre para soñar con el play off

Gracias a la buena imagen mostrada en los últimos meses, el Córdoba CF tiene amplias oportunidades de adentrarse en el play off. Actualmente, el cuadro blanquiverde es séptimo con veintiún puntos, renta que le permite estar a una única unidad del Castellón, equipo ... delimita los puestos de eliminatoria por el ascenso. Con la posibilidad de materializar este objetivo, al conjunto dirigido por Iván Ania solo le queda un mes de competición para cerrar el 2025 con un buen sabor de boca, pero antes tendrá que afrontar cuatro exigentes partidos ante viejos conocidos y que no pasan por su mejor momento.

Los blanquiverdes convencen dentro del terreno de juego, pero la victoria se les ha resistido en los últimos tres partidos, lo que ha hecho que solo hayan sumado dos puntos de nueve posibles. A pesar de esto, todavía se mantienen cerca de la zona noble, pero los equipos de abajo han constreñido tanto la tabla que el descenso lo marca el Granada con dieciséis puntos, por lo que el Córdoba no debe confiarse en sus próximas citas.

Un derbi andaluz con un Cádiz herido

El primero será este domingo a las 18.30 horas en El Arcángel ante el Cádiz. Ambos conjuntos ostentan la misma cantidad de puntos en la clasificación, pero el cuadro gaditano llega en una peor dinámica. El conjunto gaditano no conoce la victoria desde hace seis jornadas desde su victoria ante el Huesca (0-1), periodo de tiempo donde han encajado tres derrotas y tres empates.

En sus siete primeros partidos, el equipo dirigido por Gaizka Garitano se mantuvo invicto y levantaron los mejores augurios en una entidad que tiene el plantel para pelear por el ascenso; pero nada más lejos de la verdad. Dentro su mal momento, uno de los recientes señalados es el exblanquiverde Youssi Diarra.

En la derrota de la pasada jornada ante la Cultural Leonesa (1-2), el centrocampista maliense fue sustituido a los 38 minutos por decisión técnica. Sin duda, no está siendo su temporada ya que no ha alcanzado el nivel demostrado en su etapa con el Córdoba y el Tenerife, lo que ha hecho que Garitano no cuente con él como titular en los últimos partidos. El que tampoco tiene protagonismo es Jorge Moreno, jugador que también tuvo su pasado cordobesista en la campaña 2022-2023 al llegar cedido por el Rayo Vallecano. Solo tres participaciones suma el central madrileño en este curso.

Una Leganés que sigue sin adaptarse a la categoría

Los reencuentros no pararán aquí. Tras el partido ante el Cádiz, los blanquiverdes viajarán a Butarque el 7 de diciembre a las 16.15 horas para enfrentarse al Leganés de Marvel. El canterano del Real Madrid ahora se encuentra cedido en el conjunto pepinero, donde ha sido titular en todos los partidos en los que ha estado convocado. A pesar de ello, cuadro madrileño tampoco ha conseguido cumplir las expectativas como recién descendido de Primera División.

La intermitencia ha sido el factor que les ha arrastrado a la actual decimosexta plaza con dieciocho puntos. Esta situación de efervescencia ha hecho que la figura de su entrenador, Paco López, quede en entredicho, lo que puede motivar que haya movimientos en el banquillo del Leganés en caso de no lograr más victorias.

Una de las peores etapas del Eibar

Tras la penúltima visita a domicilio del año, El Arcángel acogerá el último partido del 2025 ante el Eibar el 13 de diciembre a las 14.00 horas. Aunque no tuvo el protagonismo que hubiese deseado, Magunazelaia volverá a la que fue su casa en la campaña pasada. Su simpatía y trabajo generó muchos adeptos, pero no terminó de cuajar en los esquemas de Iván Ania y ha encontrado la oportunidad en su tierra, en Eibar.

Con quince partidos en sus espaldas y un gol, su aportación no ha sido suficiente para relanzar al conjunto armero. Aunque por su experiencia en Primera División deberían de ser uno de los equipos que luchasen por el ascenso, el año de los pupilos de Beñat San José está siendo poco ilusionante.

En la decimoctava posición con diecisiete puntos, el conjunto vizcaíno ha caído en una sola ocasión en Ipurúa en los ocho partidos que ha disputado, pero su imagen a domicilio le coloca como uno de los peores visitantes de Segunda División. En siete encuentros, solo han sido capaces de arañar dos puntos, por lo que tendrán que mejorar su imagen si quieren revertir esta situación en el feudo ribereño.

Un Mirandés deslucido

Para cerrar el año, un día antes de la celebración de la Lotería de Navidad, el 21 de diciembre el Córdoba se verá las caras ante el Mirandés a las 16.15 horas. A pesar de ser el equipo revelación del curso pasado tras casi lograr el ascenso a Primera División, el adiós del grueso de su plantilla ha sido determinante para que no estén atravesando por un buen momento.

Tras lograr únicamente nueve puntos en las doce primeras jornadas y tener al equipo en descenso, Fran Justo perdió su puesto como técnico y fue reemplazado por Jesús Galván. El preparador sevillano empezó con buen pie con la victoria ante el Sporting (2-1), las derrotas ante Burgos (0-2) y Málaga (3-2) hacen que el Mirandés sea colista junto al Zaragoza con doce puntos.