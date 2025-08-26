La racha del Córdoba CF que preocupa: no consigue ganar un lunes

La dura derrota frente a Las Palmas dejó una curiosidad que preocupa a la afición más supersticiosa. El Córdoba CF no ha vencido nunca en lunes. Son once ya los encuentros que acumulan los blanquiverdes en los que no han sido capaz de salir con la victoria. De hecho, es el equipo que tiene la racha más larga sin vencer en el primer día de la semana.

Para conocer el martirio con el que cuenta la entidad califal con los lunes, habría que retroceder hasta la temporada 1969-70. Una dura derrota frente al Ilicitano, filial del Elche, comenzaría un infortunio que no ha sido capaz de cerrar. Con el encuentro frente a la UD Las Palmas, ya suma once sin conocer la victoria.

Son 8 derrotas y 3 empates los que ha cosechado el club blanquiverde los primeros días de la semana. Desde aquel partido en los sesenta, los blanquiverdes no volvieron a los lunes hasta el 2010, en el que cayeron frente al Hércules, otra derrota frente al Alcorcón y un empate frente al Real Murcia fueron los últimos resultados del Córdoba CF los lunes antes de la campaña pasada.

En la misma llegó a disputar hasta cinco partidos en el primer día de la semana, no fue capaz de vencer ninguno. Acumuló tres derrotas y dos empates, frente al Burgos y Zaragoza. El encuentro frente al conjunto leonés fue la primera jornada en casa de la temporada, al igual que el de Las Palmas, en el que tampoco pudo sumar de tres.

Esta campaña, las dos primeras jornadas ligueras han sido en lunes. Esta 'coincidencia' ha sido duramente criticada por los aficionados blanquiverdes, que volverán a ver a su equipo entre semana el próximo viernes 5 de septiembre a las 21:30, frente al CD Castellón.

Los de Iván Ania volverán a la competición el próximo sábado 30 de agosto para enfrentarse al Real Valladolid. El conjunto pucelano ha vencido sus dos primeros partidos, en los que no ha recibido ningún gol en contra. Los blanquiverdes volverán al José Zorrilla tras ocho años.