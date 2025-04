Pedro Ortiz y Théo Zidane: dos candidatos para ocupar la mediapunta en el Córdoba CF - Levante

Aunque Iván Ania tenga un once predeterminado y ya casi asentado a estas alturas de la temporada, las lesiones siguen siendo un quebradero de cabeza y no permiten que el técnico pueda repetir alineación dos semanas seguidas. Una vez más, se enfrenta a esa situación en el partido con el Levante en El Arcángel.

La baja de Alberto del Moral hace que la mediapunta quede libre en esta ocasión aunque tiene varios candidatos para ocuparla. Lo que parece inamovible es la pareja de centrocampistas con Isma Ruiz y Álex Sala como baluartes blanquiverdes en esta temporada en Segunda División. Siempre que han estado disponibles, han salido de inicio y ahora buscan una vez más a su compañero en el trivote que ha cambiado a lo largo de la temporada.

Se abren dos grandes posibilidades para Iván Ania: Pedro Ortiz y Théo Zidane. Ambos tienen experiencia en esa demarcación y saben lo que es jugar cerca del área rival, como enlace como la referencia ofensiva, ya sea Casas u Obolskii. Aun así, Ania también podría apostar por tener a Sala más adelantado a sus compañeros o colocar dos interiores con Isma Ruiz como ancla defensiva. Sea como sea, el asturiano necesita otra pieza ahí y tiene a dos candidatos con posibilidades.

Por su parte, Pedro Ortiz ha sido la gran apuesta del mercado invernal y un jugador con potencial enorme para el fútbol profesional. Pese a llevar poco tiempo en el equipo, se ha ganado la confianza de Ania y ha jugado siempre que ha estado disponible. Con acierto, es un arma muy peligrosa para los blanquiverdes. Sin embargo su mayor defecto es la irregularidad que demuestra. Partidos en los que es capaz de cambiar el curso del encuentro con partidos más grises en los que pasa desapercibido. Aún con margen de mejora, pero candidato a la titularidad.

La otra opción para Ania es Théo Zidane. Un jugador que alcanzó su mejor versión en la primera vuelta de liga, siendo indiscutible en la recta final del año. Sin embargo ha perdido protagonismo en la segunda mitad de la competición. Una semana es titular y en la siguiente no tiene minutos. No participó con el equipo ante el Málaga por lo que su titularidad ante el Levante puede ser tan sorprendente como lógica atendiendo al rol que ha estado cumpliendo en esta fase de liga.

La opción más remota a día de hoy es la de Jon Magunazelaia. Fue titular por cuarta vez en el anterior encuentro en El Arcángel ante el Elche, pero sigue sin demostrar su talento y potencial por el que llegó cedido de la Real Sociedad. Tuvo unos minutos ante el Málaga la semana pasada, pero no es su mejor momento de forma. Por ello, cuenta con menos posibilidades de ser titular ante el Levante, pero no se puede descartar pues Ania ya ha sorprendido con su once en más de una ocasión.