Pedro Ortiz aterriza de pie en el Córdoba CF: tres goles desde la mediapunta

Desde su llegada al Córdoba CF el pasado mes de enero, Pedro Ortiz ha tenido un impacto notable en el equipo blanquiverde. El mediocentro mallorquín, procedente del Sevilla, ha disputado 11 partidos en Segunda División, acumulando casi 600 minutos de juego, con tres goles y una asistencia. Su influencia fue especialmente destacada en el reciente empate 2-2 contra el Levante en El Arcángel, donde anotó el primer gol del Córdoba tras una brillante jugada colectiva.

Además, el mediapunta ha demostrado una rápida adaptación y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Iván Ania, aportando dinamismo y visión en el centro del campo. Su rendimiento ha sido tan destacado que ha sido considerado uno de los fichajes más diferenciales del mercado invernal para el club. Sin duda, sus números lo avalan como un fichaje más que rentable, que ha conseguido disipar las dudas sobre su estado físico y se ganado la confianza de Iván Ania.

El propio técnico asturiano, en una entrevista, confesó que «Pedro Ortiz, que ha llegado en el mercado invernal, tiene un pie izquierdo excelente». A su juicio, ««su pie izquierdo es de Primera División, de nivel Champions. En un entrenamiento puede pasarse toda la sesión sin perder un solo balón, y eso es importante. En nuestro modelo de juego encaja a la perfección porque somos un equipo que quiere tener el balón. Queremos es que coja ritmo de partidos, porque cuanta más continuidad tenga, mejor será su rendimiento». De momento, la suerte le está sonriendo y el balear se ha asentado en el once cordobesista.

Asentado en la mediapunta

Entrar en el centro del campo del Córdoba era una tarea complicada dado el nivel de la sala de máquina con dos pilares como Álex Sala e Isma Ruiz. Quedaba en duda el puesto de mediapunta que había ocupado Théo Zidane en la recta final de la primera vuelta, pero ahora ha perdido protagonismo. En invierno llegaron también Alberto del Moral y Jon Magunazelaia, pero por distintas razones, ninguno ha conseguido asentarse en el once y Pedro Ortiz los ha adelantado. Cuando ha estado disponible, Iván Ania ha apostado por el exsevillista que sorprendió gratamente a la afición blanquiverde en El Arcángel en las últimas jornadas.

Desde que llegó en enero, el Córdoba ha disputado once encuentros en Segunda División y Pedro Ortiz siempre ha tenido minutos. En cinco ocasiones ha sido titular. La última ante el Levante con una primera mitad más gris, pero una segunda en la que logró impulsar al equipo con su calidad. Y pese a no estar en la primera línea de ataque, acumula ya tres goles en solo once partidos. Tiene calidad y potencial de sobra para asentarse en el fútbol profesional tras venir del Sevilla donde no tuvo oportunidades esta temporada salvo minutos residuales en la Copa del Rey.

También ha tenido un debe con respecto a su regularidad. Pedro Ortiz también ha pasado por partidos más grises en los que ha pasado desapercibido y su aportación era escasa. Un jugador que aparece y desaparece. De encontrar la regularidad y su mejor versión, estará cerca de tener nivel como para jugar en Primera División. De momento, está vinculado a la entidad blanquiverde donde ya comienza a despuntar y se confirma como un acierto de la dirección deportiva en el mercado invernal.

El Córdoba afrontó el fichaje de Pedro Ortiz como una oportunidad de mercado que se abrió en invierno. Lo tenía en su agenda tal y como reconoció Juanito y, pese a su calidad, no contaba para el primer equipo sevillista. El club de Nervión se aseguró un porcentaje en caso de una futura venta, pero el jugador firmó en propiedad con los blanquiverdes hasta 2026. Con 24 años, una apuesta para la entidad blanquiverde, que ve en él mucho futuro. Y un pilar clave donde asentar el proyecto cordobesista que quiere pelear por metas más ambiciosas la próxima temporada.