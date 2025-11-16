Suscríbete a
El paso de la borrasca Claudia también azota a El Arcángel

El club blanquiverde se encuentra realizando trabajos de mantenimiento para que el partido ante el Deportivo se dispute en las mejores condiciones posibles

Borrasca Claudia en Córdoba: estos son los municipios donde más ha llovido

Operarios trabajan en solventar las inundaciones dentro de El Arcángel
Daniel Aragón

Córdoba

La borrasca Claudia ha dejado multitud de incidencias en la provincia de Córdoba, unas fuertes precipitaciones que también ha sufrido El Arcángel de cara al partido que se celebrará hoy a las 18.30 horas entre el Córdoba CF y el Deportivo. Tal y ... como ha podido conocer este medio, las condiciones del terreno de juego no se han visto afectadas, pero sí que las dependencias del estadio han sufrido las consecuencias de la gran cantidad de lluvia precipitada en el día de ayer.

