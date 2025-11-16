El paso de la borrasca Claudia también azota a El Arcángel

La borrasca Claudia ha dejado multitud de incidencias en la provincia de Córdoba, unas fuertes precipitaciones que también ha sufrido El Arcángel de cara al partido que se celebrará hoy a las 18.30 horas entre el Córdoba CF y el Deportivo. Tal y ... como ha podido conocer este medio, las condiciones del terreno de juego no se han visto afectadas, pero sí que las dependencias del estadio han sufrido las consecuencias de la gran cantidad de lluvia precipitada en el día de ayer.

En este sentido, el club blanquiverde ha compartido en sus redes sociales imágenes de operarios realizando trabajos para achicar agua antes del comienzo del encuentro de esta tarde. En estas publicaciones, han querido agradecer el trabajo de todas las personas implicadas que «desde primera hora han estado ayudando en el estadio para mitigar los efectos del temporal que ha azotado la ciudad de Córdoba en las últimas horas».

Desde el #CórdobaCF queremos agradecer a @cordobafire 👨‍🚒, así como a todas las personas, tanto de empresas externas como personal del club 💼💚, que desde primera hora han estado ayudando en el estadio para mitigar los efectos del temporal 🌧️🌪️ que ha azotado la ciudad de… pic.twitter.com/9Pha0vro0h — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) November 16, 2025

Además del aspecto infraestructural, a lo largo de esta mañana el temporal también ha afectado al sistema de venta de entradas. Durante algo más de una hora y media, el portal online y las taquillas del estadio han estado inoperativas para realizar transacciones.

Ya avanzada la mañana -sobre las 12.30 horas- el club comunicó que ya estaba disponible este servicio tanto de forma presencial como digital, aunque se han notificado algunas notificaciones en el apartado web.