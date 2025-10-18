Suscríbete a
La pareja Fomeyem-Rubén Alves se consolida en la zaga del Córdoba CF

El conjunto blanquiverde ha encajado un gol en los últimos tres encuentros con esta dupla

Rubén Alves da indicaciones a sus compañeros en el encuentro ante la Cultural Leonesa
Daniel Aragón

Córdoba

Sin duda, la línea defensiva del Córdoba CF se ha convertido en una de las parcelas que más evolución ha tenido sobre el campo. Tras las diversas desconexiones vividas en los primeros partidos de la temporada, ahora los defensores blanquiverdes han logrado asentarse dentro ... del exigente sistema de juego de Iván Ania. Precisamente, esto ha motivado a que el conjunto blanquiverde logre dos porterías a cero, hecho que ha facilitado las dos victorias consecutivas y poder salir dentro de la zona baja de la tabla. Respecto a este gran nivel, la pareja Fomeyem-Rubén Alves se ha erigido como un muro inconmensurable.

