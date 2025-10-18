La pareja Fomeyem-Rubén Alves se consolida en la zaga del Córdoba CF

Sin duda, la línea defensiva del Córdoba CF se ha convertido en una de las parcelas que más evolución ha tenido sobre el campo. Tras las diversas desconexiones vividas en los primeros partidos de la temporada, ahora los defensores blanquiverdes han logrado asentarse dentro ... del exigente sistema de juego de Iván Ania. Precisamente, esto ha motivado a que el conjunto blanquiverde logre dos porterías a cero, hecho que ha facilitado las dos victorias consecutivas y poder salir dentro de la zona baja de la tabla. Respecto a este gran nivel, la pareja Fomeyem-Rubén Alves se ha erigido como un muro inconmensurable.

Respecto a la campaña pasada, la llegada en el mercado invernal del central hispano-brasileño fue a la larga una de las mejores incorporaciones de la temporada. En un tramo donde el Córdoba sufría en demasía a la hora de defender su portería, Rubén tomó los galones de mariscal en la zaga blanquiverde, y junto a Xavi Sintes, lograron que el equipo lograra con cierta solvencia la permanencia en la categoría.

Sin embargo, no todo iba a ser un camino de rosas para el zaguero cordobesista al sufrir una lesión que le privó de poder disputar seis de los últimos siete partidos de competición, forzando sus dolencias en el encuentro ante el Mirandés y teniendo que irse del campo a los quince minutos tras salir como titular.

Un Rubén Alves asentado

Ya en la presente campaña, Rubén comenzó la pretemporada entre algodones al disputar únicamente 80 minutos ante el Real Betis Deportivo. Sin embargo, Iván Ania decidió apostar por él en el debut liguero ante el Sporting -precisamente junto a Fomeyem- pero las peores noticias se confirmarían sobre el terreno de juego. Con unas molestias visibles, el hispano-brasileño tuvo que ser sustituido al descanso en la derrota ante los sportinguistas.

Con esta nueva lesión en la cadera, Rubén Alves no llegó a estar convocado en las citas ante Las Palmas y Valladolid, además, tampoco sumó ningún minuto en los siguientes encuentros frente a Castellón y Andorra. Afortunadamente, tras un mes desde el partido frente al Sporting, pudo salir de refresco en El Arcángel en el agónico empate ante el Racing de Santander.

Ante los graves problemas que estaba sufriendo el Córdoba a la hora de encajar goles, su reincorporación fue una de las noticias más celebradas, tanto fue así que en el siguiente encuentro ante la Real Sociedad B retomó la titularidad. Por primera vez en la temporada, pudo sumar noventa minutos sin tener que sustituido y ha logrado mantener este ritmo durante los dos últimos partidos.

El meteórico ascenso de Fomeyem

En el caso de su compañero, la adaptación y progresión de Fomeyem ha sido sobresaliente. A sus 26 años, el central camerunés llegaba procedente de Primera Federación tras realizar dos campañas en el Antequera, precisamente, en su último año el conjunto malagueño casi logra la gesta del ascenso, pero caerían en los playoff de promoción. Dentro de sus filas, el actual zaguero blanquiverde fue parte indispensable en los planes de Javi Medina durante toda la temporada.

Aunque estuvo a punto de llegar en el pasado mercado invernal a la entidad ribereña, finalmente ha sido en la campaña 2025-2026 cuando Fomeyem ha logrado tener su primera oportunidad en el fútbol profesional; un momento que está sabiendo aprovechar con creces. Desde el primer partido de la temporada hasta el más reciente frente a la Cultural Leonesa, el defensor cordobesista ha disputado todos los minutos disponibles, convirtiéndose así en una pieza clave para los planes de Iván Ania.

Su portentoso físico y la solvencia que demuestra en los balones divididos son sus principales capacidades, aunque también ha demostrado una gran evolución a la hora de conducir el balón y conectar con sus compañeros, aspecto en el que era algo más pobre al inicio de esta campaña.

En los últimos tres partidos, esta pareja de centrales ha sido la elegida por el preparador blanquiverde, una decisión que ha brindado los mejores resultados de la temporada. Con ellos en el campo, el Córdoba únicamente ha encajado un tanto, un gol en el que no pudieron hacer nada al ser introducido en propia puerta por Sergi Guardiola. Si se miran sus números totales, en los cinco duelos en los que han coincidido ambos sobre el césped la escuadra cordobesista ha sufrido tres goles en contra.

Por todo ello, la pareja Fomeyem-Rubén Alves apunta de nuevo a la titularidad ante la cita contra el Almería, equipo que ya se codea en la zona noble de la tabla al ocupar la sexta posición. Además, esta será una verdadera prueba de fuego para los zagueros blanquiverdes ante una de las ofensivas más letales de Segunda División. Con dieciocho tantos, el equipo indálico promete apretarle los tornillos a un Córdoba que busca dar un golpe de autoridad, por ello, su pareja de zagueros tendrá que ser uno de sus principales sustentos.