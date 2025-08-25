Las opciones que tiene Iván Ania para suplir la salida de Álex Sala del Córdoba CF

La salida de Álex Sala del Córdoba CF deja abierta una plaza en el centro del campo. Contando con la presencia de Isma Ruiz y Pedro Ortiz, son varios los candidatos para acompañarlos en una de las posiciones más importantes en el esquema blanquiverde. Iván Ania también podría plantearse un cambio de sistema.

Esta última es una de las opciones más reales que tiene el técnico ovetense para el partido frente a Las Palmas. Aun así, si se decantase por mantener el 4-1-4-1, tiene varios jugadores en la recámara para alinearlos. Las numerosas incorporaciones durante el mercado de fichajes ha permitido a los blanquiverdes contar con el sustituto del catalán incluso desde antes de su marcha.

Tres opciones para seguir la dinámica

Si Iván Ania decide mantener con el sistema que viene siendo habitual, podría contar con tres jugadores que ya han contado con minutos en esa posición: Théo Zidane, Dani Requena y Jacobo. Estos podrían suplir la salida del catalán teniendo un rol en el verde bastante parecido. Cuentan con unas características parecidas, aunque las diferencias en sus virtudes podrían marcar su titularidad.

El ex madridista puede ser la opción más segura para el técnico ovetense. La pasada temporada contó con muchos minutos y una de sus mejores versiones se vio en esa posición. El francés cuenta con un buen manejo de balón y con llegada, algo primordial en el centro del campo. Además, podría servir de gran ayuda junto con Isma Ruiz en la salida de presión en campo propio.

Noticia Relacionada El Córdoba CF vuelve a El Arcángel para buscar la primera victoria de la temporada Lorenzo Estepa Los blanquiverdes recibirán al recién descendido UD Las Palmas, a las 21:30, para intentar redimirse de la derrota ante el Sporting

La otra opción más natural que tiene Iván Ania es Dani Requena. El centrocampista volverá a la categoría de plata tras una temporada completa con el filial del Villarreal CF. Podría complementar a Pedro Ortiz con una calidad suprema y llegada al área contraria. Podría hacer su debut oficial con la camiseta blanquiverde como titular.

Por último, Jacobo es el jugador que más papeletas tiene para partir como titular en el centro del campo. El madrileño, tras hacer un gran partido en Gijón, podría desplazar su posición hasta el interior del centro del campo. El '10' le puede ofrecer a Iván Ania más presencia en el área, así como un excelente golpeo desde fuera del área.

Volver al inicio

El míster blanquiverde podría decantarse por volver al 4-2-3-1. Ese esquema que fue inmovible durante su primera temporada y evolucionó al 4-1-4-1 la segunda mitad del curso pasado. La llegada de Alberto del Moral puede ser la clave para volver al sistema. Además de la opción de varios jugadores para la mediapunta.

La estima que tiene el técnico ovetense con el de Villacañas puede decantar la balanza a su favor. La pasada temporada ya jugó en varias ocasiones junto a Isma Ruiz en el doble pivote. Su vuelta y la salida de Sala puede acarrear una vuelta a los inicios del periplo del ovetense en el Córdoba CF. El jugador cedido por el Oviedo ofrecería a los blanquiverdes un gran equilibrio en el centro del campo, algo que echó de menos en varios tramos de la primera jornada.

La vuelta al 4-2-3-1 devolvería a la escena la figura del mediapunta. Esta fue muy importante durante el ascenso de categoría y ensalzó la presencia de varios nombres. Para esa demarcación Ania cuenta con varias opciones: Jacobo González, Théo Zidane, Dani Requena o el propio Pedro Ortiz.

¿Dos delanteros?

Una de las variables que se han visto durante la pretemporada es la del sistema con dos delanteros, el 4-4-2. El técnico ovetense podría utilizar esta variante para mostrar una nueva versión del Córdoba CF. La llegada de dos puntas, además de la continuidad del ariete ruso permite plantear esta nueva variante que podría ser utilizada frente a Las Palmas.

La casi segura titularidad de Sergi Guardiola, dejaría una vacante a su lado que podría ser utilizada por Adrián Fuentes u Obolskii. Ambos podrían ofrecer presencia en el área contraria además de una gran envergadura para los balones aéreos. Eso sí, el madrileño tiene unas características más físicas, destacando su velocidad, y el ruso cuenta con un gran juego de espaldas a la portería.

Aproximadamente, sobre las 20:30 saldrá a la luz quién será el elegido que paliará la marcha de Álex Sala. Iván Ania tendrá la difícil situación de hacer olvidar la figura del catalán con la opción que lo suplirá para el partido frente a Las Palmas, en el que será el debut del Córdoba en El Arcángel.