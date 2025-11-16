Las notas de los jugadores del Córdoba CF tras la derrota ante el Deportivo

El Córdoba cayó con cierta polémica ante el Deportivo. Tras una primera parte donde ningún equipo pudo abrir la lata, tras el descanso Quagliata puso el primero con un potente disparo que limpió las telarañas de la portería de Iker Álvarez. Respondió rápidamente ... el bando blanquiverde con el gol en propia puerta de Noubi tras un gran desmarque de Diego Bri, pero Álvaro Moreno fue protagonista.

Tras no decretar penalti en primeras instancias de Rubén Alves ante un atacante blanquiazul, el VAR le mandó a revisar la acción y se pudo ver que ambos jugadores se agarraron dentro del área. Finalmente, el colegiado granadino dictó penalti a favor del cuadro coruñés y enseño la roja directa a Alves, que se perderá dos partidos tras ver también su quinta amarilla con anterioridad. Con un Córdoba volcado, Mella puso la estocada final al partido,

Iker Álvarez (4). No fue salvador. Poco pudo hacer ante los tantos de Quagliata, Yeremay y Mella, los únicos remates entre los tres palos.

Carlos Isaac (5). Aprobado.Estuvo muy activo en ataque, de hecho, es de un centro suyo donde nace el gol blanquiverde, pero sufrió con un hiperactivo Yeremay

Rubén Alves (4). Expulsión. Estuvo correcto para frenar las arremetidas blanquiazules, pero vio su quinta amarilla y una roja algo polémica. Esto hace que se pierda los dos siguientes partidos

Fomeyem (-). Lesión. No tuvo mucho tiempo de juego tras su lesión de tobillo, pero postulaba a realizar un buen partido

Álex Martín (6). Bien. Tuvo que desempeñarse en el lateral izquierdo, posición antinatural pero le cogió la medida a Luismi Cruz

Isma Ruiz (6). De menos a más. Estuvo fallón en los primeros compases, pero estuvo nuevamente comprometido en defensa e incluso se animó en ataque con varios remates

Requena (6). Correcto. En la misma línea que Isma Ruiz pero con algo más de acierto en sus decisiones pero con menos presencia en ataque

Carracedo (4). Impreciso. Salvo en el gol del Córdoba en su jugada con Carlos Isaac, esa chispa y desborde de la temporada sigue sin aparecer. Presionado

Théo Zidane (3). Desaparecido. Su titularidad no tuvo el impacto deseado y , al igual que en sus últimas participaciones, no tiene ese factor decisivo que busca Ania en el francés

Jacobo (5). Algo acaparador. Intentó echarse al equipo a la espalda, pero pecó de protagonismo y no brindó acciones decisivas.

Fuentes (4). Sin peligro. Partido discreto del madrileño que no tuvo ninguna ocasión para amenazar a Parreño

Suplentes

Xavi Sintes (6). Pudo empatar. Tuvo dos ocasiones claras para empatar el partido. En defensa, supo suplir a Fomeyem

Diego Bri (6). Activo. Motivó a Noubi a encajar el gol en propia puerta. Gana luz dentro de los planes de Iván Ania con su entrega

Guardiola (-). Sin incidencia. Ania apostó por un sistema con dos delanteros pero no logró tener una ocasión que le otorgue su primer gol