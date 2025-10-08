Suscríbete a
ABC Premium

Cantera

Naser Majdi, el joven talento del filial que hace viral al Córdoba CF en Jordania

La incorporación del extremo, que está sorprendiendo a la dirección técnica, viene ligada al acuerdo suscrito con el Amman

Fichaje 'bomba' en el Córdoba CF: Park Bench, accionista minoritario, arrebata a Infinity su hombre fuerte en el club

Naser Majdi posa con la camiseta del Córdoba junto a Antonio Monterrubio y Javi Flores
Naser Majdi posa con la camiseta del Córdoba junto a Antonio Monterrubio y Javi Flores Córdoba CF

Daniel Aragón

Córdoba

Uno de los aspectos en los que el Córdoba CF se está desarrollando es en la expansión internacional de su marca. Además, esta estrategia la ha vinculado con la evolución deportiva de la cantera. Hace unas semanas la entidad blanquiverde firmó un acuerdo con ... el club jordano Ammam FC que trajo consigo la llegada de Naser Majdi Dajani, delantero de 18 años que se incorporó a la disciplina cordobesista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app