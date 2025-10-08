Naser Majdi, el joven talento del filial que hace viral al Córdoba CF en Jordania

Uno de los aspectos en los que el Córdoba CF se está desarrollando es en la expansión internacional de su marca. Además, esta estrategia la ha vinculado con la evolución deportiva de la cantera. Hace unas semanas la entidad blanquiverde firmó un acuerdo con ... el club jordano Ammam FC que trajo consigo la llegada de Naser Majdi Dajani, delantero de 18 años que se incorporó a la disciplina cordobesista.

En Jordania es una de las perlas con más proyección del ámbito nacional. Aunque ahora juegue con el juvenil de la División de Honor, siendo titular en todos sus partidos, sus capacidades han sorprendido a una dirección técnica que poco a poco le empieza a dotar de más protagonismo en el conjunto dirigido por Gaspar Gálvez. De hecho, ya sumó su primera convocatoria en Tercera Federación con el filial blanquiverde en el encuentro contra el Bollullos.

Además del rendimiento que pueda aportar en la cantera cordobesista, los medios de comunicación deportivos de Jordania se han hecho eco de esta incorporación en una liga profesional europea como la española logrando un gran impacto en informativos y redes sociales porque desde allí se sigue muy de cerca. Respecto al convenio con el Ammam, las televisiones nacionales también se hicieron eco de la noticia, lo que fomentó esa viralidad y proyección blanquiverde. El propio CEO Antonio Fernández Monterrubio ha llegado a intervenir en alguno de estos informativos del país árabe.

Asegurar el talento de la cantera

Además del trabajo internacional, el Córdoba CF no se olvida de los jugadores que ya posee en sus categorías inferiores. Tras la renovación de Marcelo, flamante jugador de la selección absoluta de Bolivia, hoy ha anunciado el club la renovación de tres jugadores muy prometedores que ya compiten con el filial en Tercera Federación.

Noticia Relacionada Sergi Guardiola, 50 partidos en sus dos vidas como blanquiverde Daniel Aragón El delantero manacorense llegó a esta cifra tras su participación en la victoria a domicilio contra el Real Zaragoza

Uno de ellos es Dani Albuera, lateral derecho cordobés que se ha estado ejercitando en dinámica de primer equipo durante estas semanas ante la ausencia de jugadores de esta demarcación que posee Iván Ania. Con esta noticia, seguirá vinculado con el club en el que ya llevará ocho temporadas portando la blanquiverde. Además, el aracelitano Javi Antras, mediocentro ofensivo, sumará su cuarta campaña con el club, camino en el que le acompañará el mediocentro andujareño Borja García en el que será su segundo año.

Esta simbiosis de talento local e internacional está generando que el proyecto deportivo del Córdoba siga dando grandes pasos para lograr implementar un sentimiento de identidad en sus jugadores y lograr que puedan tener nivel de primer equipo en un futuro inmediato