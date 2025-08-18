Moreno Aragón y su preocupante historial, para el debut del Córdoba CF

El Córdoba CF iniciará en la tarde de este lunes (19:00) la competición liguera frente al Sporting de Gijón. Los de Iván Ania debutarán en El Molinón en un partido que será arbitrado por Álvaro Moreno Aragón. El granadino, aunque del colegio madrileño, dirigirá su duodécimo encuentro al conjunto blanquiverde. El historial no es nada favorable a los andaluces, ya que tan solo han podido obtener una victoria y dos empates, de los cuales uno acabó en derrota tras los penaltis.

El curso de Moreno Aragón fue marcado por las expulsiones de manera directa. El granadino mandó a los vestuarios a siete jugadores, siendo el que más veces lo hizo en toda la competición. El Córdoba CF solo vio una roja directa de la mano del árbitro del colegio madrileño, a Calderón en el encuentro como local frente al Almería. Además, el colegiado fue el tercero que más penaltis pitó durante la temporada, 12 en 23 encuentros, a una pena máxima cada dos partidos.

La temporada pasada, los blanquiverdes no acabaron contentos por el desempeño del colegiado. De hecho, Iván Ania llegó a decir en una rueda de prensa: «Espero que no nos pite más». Fue tras el partido frente al Elche en El Arcángel, en el que no señaló dos posibles penaltis a favor del Córdoba CF y el conjunto de la franja se hizo con la victoria por 1 a 2. Como el ovetense pidió, ese fue el último partido que les dirigió Álvaro Moreno Aragón.

Cuatro partidos fueron los que dirigió el colegiado granadino al Córdoba CF, tres ligueros y uno de Copa del Rey. Este último, el único que disputaron los blanquiverdes en la competición del K.O, también acabó con polémica. Un posible penalti no pitado a favor de los de Iván Ania decantó que el encuentro llegase a la prórroga y posteriormente los penaltis, donde el Olot se hizo con el billete a la siguiente ronda.

La visita a El Arcángel del Real Zaragoza también fue dirigida por el granadino, en un partido donde no hubo jugadas polémicas y en el que terminó mostrando nueve tarjetas amarillas. El idilio de Moreno Aragón con el Córdoba CF comenzó en la visita de la UD Almería, en la que señaló un penalti dudoso a favor de los rojiblancos y expulsó a Calderón al inició de la segunda mitad. El encuentro se decantó en esas dos acciones, como expresó Iván Ania tras el partido.

Diferente es el historial con el que cuenta el Sporting de Gijón con el colegiado granadino, las dos últimas campaña no han caído derrotados con Moreno Aragón al frente del partido, tres victorias y dos empates. Para el trencilla será la primera vez que arbitre a blanquiverdes y sportinguistas frente a frente, pese a su larga trayectoria en el fútbol profesional. Ambas aficiones esperan que cuente con la suerte de su lado.