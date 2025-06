Monterrubio: «Confío en ver al Córdoba CF en Primera en pocos años»

El Córdoba lanzó esta semana un emotivo documental con motivo del primer aniversario del ascenso a Segunda División, consumado el 23 de junio de 2024 en El Arcángel ante el Barcelona B. Una gesta histórica que puso la primera piedra del proyecto que lidera Antonio Fernández Monterrubio en los despachos. El CEO del club hizo toda una declaración de intenciones al situar al Córdoba en la élite del fútbol los próximos años.

Monterrubio destacó que a su llegada en 2023 se sorprendió porque «no era normal que un club como el Córdoba, con todo el entorno que tiene pues estuviera fuera del fútbol profesional. Lo primero que hicimos fue marcar el objetivo y consensuamos que diríamos una sola vez que el objetivo era ascender y que no lo volveríamos a repetir durante toda la temporada hasta estar luchando por ese objetivo».

Lo logró, con un proyecto en torno a la figura de Iván Ania. El sevillano fue optimista al decir que «estoy convencido de ver al Córdoba en el fútbol profesional los próximos cinco o diez años. Y en Primera División ojalá antes de ese plazo, en pocos años podremos estar de vuelta». Para él, el ascenso fue «una fiesta para para todos los cordobesistas. Si me tuviera que quedar con una palabra eh quizás sería comienzo».

«El comienzo de algo nuevo, de algo que está por llegar, estamos colocando las primeras eh piedras, estamos en el camino. Comienzo en el sentido de seguir trabajando, de seguir creciendo, de ser ambicioso, de no conformarnos con los 50 puntos, de seguir dando pasos hacia adelante», explicó Monterrubio. El objetivo del club para esta temporada es dar un paso más y soñar con algo más ambicioso que una permanencia.

Sobre la temporada histórica en Primera Federación destacó que «conseguimos unir a a toda la gente dentro del club, era importante que todo lo que nos rodea se sintiera importante y se sintiera partícipe de lo que estábamos intentando conseguir que era un ascenso. Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de haber podido liderar todo este camino».

Monterrubio hizo hincapié en que a su llegada le sorprendieron muchas cosas. «Algunas positivamente como el gran número de abonados que tenía el Córdoba y otras que no son normales en un club profesional. Por ejemplo no teníamos equipación para la disputa de nuestra primer partido oficial, no tuvimos camisetas hasta el mes de octubre o noviembre, creo recordar. Y la tienda no estaba gestionada por el club. Eran cosas que teníamos que retomar y hacer que lo normal no fuera algo extraordinario en este club».

Sobre su diseño de plantilla, reconoció que «hicimos una apuesta que desde fuera podía parecer arriesgada. Trajimos muchos jugadores que no tenían un nombre en el mercado, al menos no eran conocidos para nuestros aficionados en Córdoba. Pero nosotros pensábamos que tenían potencial y si le dábamos los minutos necesarios y los cuidábamos como creo que hemos hecho pues los resultados serían evidentes».

Por el momento, los números lo avalan. «Muchos de ellos hoy son titulares indiscutibles en nuestro equipo en Segunda División y seguro que en la mayoría de las plantillas de la categoría podrían competir sin ningún miedo. Creo que esas apuestas son las que realmente nos han traído hasta aquí, vamos a seguir en ese camino y no nos da miedo seguir creciendo con ese modelo».