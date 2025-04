Las matemáticas del Córdoba CF: a un paso de la permanencia tras conseguir los deseados 50 puntos

Tras empatar con el Oviedo en El Arcángel, el Córdoba ha alcanzado uno de los primeros objetivos marcados a comienzos de temporada: sumar 50 puntos. Esta cifra, considerada tradicionalmente como la frontera que separa la salvación del peligro en Segunda División, supone un paso firme hacia la continuidad en la categoría. El equipo dirigido por Iván Ania, que ha mostrado una notable mejoría en la segunda vuelta del curso, se asienta en la parte media de la clasificación con un amplio margen respecto a los puestos de descenso.

El empate de esta jornada ante el cuadro asturiano, unido a los tropiezos de los rivales directos por la permanencia, ha reforzado aún más la posición del conjunto blanquiverde. En estos momentos, el Córdoba mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el Eldense, equipo que marca la zona roja con 39 puntos. Con seis jornadas por delante y tan solo 18 puntos por disputarse, la permanencia matemática podría certificarse en las próximas fechas.

El calendario ofrece, además, una oportunidad inmejorable para ello. El próximo partido enfrentará precisamente al Córdoba con el Eldense en un duelo directo en el que los de Ania podrían dejar prácticamente sentenciada su salvación. Una victoria permitiría ampliar la distancia a 14 puntos con únicamente 15 en juego, lo que supondría, en la práctica, la salvación virtual del conjunto cordobesista.

Con la permanencia al alcance de la mano, el equipo podrá afrontar las jornadas restantes sin presión clasificatoria, pero con la ambición intacta por seguir creciendo. Pese a haber alcanzado ese primer objetivo, el técnico Iván Ania no quiere que su equipo se conforme. «Nos quedan seis partidos y seguiremos mirando hacia arriba. Llevamos tiempo diciendo que cuando tengamos los 50 puntos diríamos otra cosa y no podemos ser hipócritas. Tenemos que ser ambiciosos».

Lejos de cerrar la puerta a nuevas metas, Ania fue más allá: «¿Hay posibilidades matemáticas de entrar en play off? Entonces, claro que se puede. Nosotros no vamos a renunciar al play off. Es lo que tenemos que transmitir a nuestro cerebro, que es el que manda. Hay que ganar los seis partidos y si los ganamos pueden pasar muchas cosas». El propio Iván Ania no escondió su ambición pese a que el play off queda lejos, con la de equipos que también pelean por ello. Un mensaje que cala también en el vestuario pues Albarrán señaló también en la misma dirección.