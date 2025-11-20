El Málaga se interesa por Juanito, el director deportivo del Córdoba CF

Con el equipo cumpliendo los objetivos, por encima incluso de las expectativas, algunas miradas se dirigen a los despachos de El Arcángel donde se cocinan las renovaciones no solo de futbolistas, también en la dirección deportiva. Iván Ania no es el único que cumple ... contrato el próximo 30 de junio con el Córdoba, también lo hacen el director deportivo Juan Gutiérrez 'Juanito' y Raúl Cámara, el secretario técnico.

Ante la llegada del fin de contrato, no han tardado en aparecer las primeras 'novias' para Juanito tras su labor al frente de la dirección deportiva del Córdoba en distintas etapas desde 2019. Tal y como ha avanzado Canal Sur, el gaditano está en la mesa de opciones del Málaga para hacerse cargo de la dirección deportiva en el equipo de La Rosaleda.

El club de la Costa del Sol atraviesa una situación complicada. Los malos resultados deportivos le han llevado hasta los puestos de descenso tras catorce jornadas en las que no ha conseguido encontrar la regularidad. Esta racha negativa le ha costado el puesto a Sergio Pellicer, que fue destituido como entrenador tras la derrota ante la Cultural Leonesa (0-1).

Noticia Relacionada Diego Bri estará un mes de baja tras sufrir una lesión en el cuádriceps Daniel Aragón El jugador blanquiverde sintió unas molestias en esta parte de la pierna en el entrenamiento del pasado lunes

Por tanto, los focos apuntan a la gestión de Loren Juarros como director deportivo. Casualmente, su contrato expira el 30 de junio. Y no es de extrañar que el Málaga busque nuevos candidatos sobre los que asentar un proyecto que devuelva al equipo a pelear por metas más altas que una permanencia en Segunda División. Entre los candidatos se encuentra Juanito, cuya situación contractual lo hace atractivo para los equipos.

En septiembre, en rueda de prensa, Juanito declaró sentirse «cómodo en la ciudad y en su puesto» y reafirmó su deseo de seguir en el mismo, aunque matizó también que prefiere «vivir el presente», más que pensar en su futuro, y que será el césped el que hable. El propio CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio interpeló al respecto y dijo que es un tema «que no se ha abordado».

Más pretendientes

En marzo de este año, el Real Betis tanteó a Juanito para incorporarlo a su staff técnico, ya que hay una relación muy estrecha entre ambos clubes. Juanito es amigo íntimo de el exjugador del Betis, Joaquín, que trabaja ahora en la dirección deportiva del club e incluso ha sido nombrado consejero del club recientemente. Juanito fue jugador verdiblanco durante ocho temporadas, alcanzando más de 280 partidos y con una Copa del Rey en el 2005. Además, ha sido entrenador en las categorías inferiores del Betis, con el juvenil y su filial.

Sin embargo, su etapa más gloriosa fuera del terreno de juego ha llegado con el Córdoba. El gaditano llegó junto a Infinity en 2019 en el equipo de Miguel Valenzuela para la dirección deportiva. El exinternacional absoluto con la selección y ganador de una Eurocopa permaneció como cabeza visible del proyecto deportivo cuando el equipo descendió a Segunda RFEF. Logró un ascenso a la tercera categoría y una Copa Federación.

Con la llegada de Antonio Fernández Monterrubio en 2023, se creó una comisión deportiva en la que el CEO también soportaba parte de la gestión deportiva. Con Monterrubio ha logrado devolver al Córdoba la Segunda División y una permanencia holgada el curso anterior. La clave de su éxito reside en la revalorización de jugadores. Juanito ha apostado por fichar en las categorías inferiores a jóvenes con potencial que luego den un rendimiento alto tanto deportivo como económico.