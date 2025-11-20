Suscríbete a
fútbol

El Málaga se interesa por Juanito, el director deportivo del Córdoba CF

El contrato de la dirección deportiva blanquiverde expira el 30 de junio sin noticias de una renovación

La intensidad defensiva empieza a mermar al Córdoba CF

El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez 'Juanito'
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Con el equipo cumpliendo los objetivos, por encima incluso de las expectativas, algunas miradas se dirigen a los despachos de El Arcángel donde se cocinan las renovaciones no solo de futbolistas, también en la dirección deportiva. Iván Ania no es el único que cumple ... contrato el próximo 30 de junio con el Córdoba, también lo hacen el director deportivo Juan Gutiérrez 'Juanito' y Raúl Cámara, el secretario técnico.

