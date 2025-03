Luismi Redondo: «Es un orgullo que la afición del Córdoba CF se acuerde de mí»

Luismi Redondo (Plasencia, 1998) se reencuentra con el Córdoba, su ex equipo, vistiendo la camiseta del Antequera. El club malagueño ha conseguido sacar a relucir su mejor versión. El exblanquiverde lleva once goles en el Grupo 2 de Primera Federación y es uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría. Formó parte de la entidad blanquiverde desde 2020 y se marchó en 2022 con la Copa RFEF y el ascenso a Primera Federación bajo el brazo. Por tanto, su reencuentro con la afición blanquiverde despierta un cariño especial.

Sin duda, un encuentro especial el que afronta el extremo. Intentó abrirse pasó en el Córdoba de Germán Crespo, pero no se ganó la confianza de la dirección deportiva para la aventura del equipo en Primera Federación. Tras salir en 2022, el jugador firmó por el Ceuta. Una temporada más gris en la que no consigue despuntar. Al año siguiente, firmó por el Antequera dónde ha encontrado su mejor versión. Once goles este año y hace reflexionar a la dirección deportiva blanquiverde sobre la justificación de su salida

-¿Cómo afronta el encuentro?

-Es especial, pero me lo tomo como un partido más. Al final son tres nuevos puntos que están en juego y que intentaremos conseguir. Tengo ganas de jugar.

-Será un partido complicado, ¿no?

-Sí, los equipos ya se están jugando muchas cosas y va a ser muy difícil ganar en la segunda vuelta . Este fin de semana va a ser un partido duro para para los dos equipos pues todos nos jugamos los objetivos.

-¿Qué recuerdos guarda de su etapa como blanquiverde?

-Guardo muchos recuerdos de una etapa bonita en Córdoba. Por ejemplo, ganar la Copa RFEF en el estadio y culminar el año con el ascenso a Primera Federación.

-La afición del Córdoba te sigue demostrando su cariño.

-Sí, me lo demuestran los aficionados que me siguen y muchas veces me escriben mensajes de cariño. La verdad es que estoy muy agradecido por ello y muy contento. es un orgullo que la afición del Córdoba se acuerde de mí. Que la afición hable de ti tan bien es un orgullo. Esperemos que sea un buen partido aunque espero que los puntos se queden aquí, en Antequera.

-El Antequera es uno de los equipos revelación de la temporada, sigue luchando en la parte alta. ¿Cómo está viviendo este curso?

-La verdad es que está siendo una temporada muy bonita para nosotros. Estamos compitiendo contra equipos que son grandísimos y no hay que tenerle miedo a ninguno, hay que respetar a todos los equipos a los que nos enfrentemos. La verdad es que está siendo ilusionante para nosotros porque encima nos están saliendo las cosas bien con mucho trabajo y estoy muy contento por ello.

-¿Qué objetivo se marcó el Antequera para este año?

-Bueno, nosotros al final vamos día a día y partido a partido. Es verdad que al principio empezamos regular en la liga. Después, sabíamos que con el trabajo que mostraba el cuerpo técnico y los jugadores, iban a llegar los resultados. Así llegaron y lo estamos demostrando durante toda la liga.

-¿El Antequera es un candidato serio al play off de ascenso?

-Sí, ¿por qué no? El que no sea ambicioso en el fútbol no consigue cosas. Tenemos que mirar hacia arriba y ojalá poder meternos en el play off cuando termine la temporada.

-¿Cómo ve la temporada del Córdoba?

-La veo muy bien. Tiene un gran equipo y eso se nota. Va a estar en la parte alta de la clasificación cien por cien. Después es verdad que Castellón e Ibiza están arrasando en estos meses, pero seguramente veamos al Córdoba en la parte alta al final de liga y seguramente sea uno de los favoritos para el ascenso.

-La Primera Federación sube el nivel cada año, ¿no?

-Sí, sí, no, ya te he dicho sabes, la gente se está jugando, se está jugando todo, se agarra a a lo que sea por conseguir los los tres puntos y y vienen equipos que están en defensa, que bien necesitados y te ponen las cosas muy difíciles ya. La segunda vuelta sí, siempre son muy difíciles y cuesta llevarse los tres puntos.

-¿Satisfecho también con su rendimiento individual?

-Sí, estoy muy contento sobre todo por la confianza que me están transmitiendo tanto el cuerpo técnico como el club. Estoy muy a gusto aquí y eso se refleja en los números que estamos haciendo y la verdad es que estoy muy contento por ello.

-¿Se esperaba ese gran rendimiento?

-Como te he dicho antes, yo soy ambicioso y vengo aquí, a Antequera, para darlo todo, al máximo, y conseguir grandes cosas. Ojalá una de ellas sea meternos en el play off de ascenso. Sería una gran alegría para Antequera y que siga disfrutando del fútbol como lo está haciendo.

-¿Será un partido parecido al de la primera vuelta o distinto?

-Creo que va a ser un partido muy diferente. Este partido se va a decidir por pequeños detalles que van a marcar el encuentro para un lado o para el otro. Un duelo totalmente diferente.