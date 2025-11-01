Kuki Zalazar (Ceuta), antes del partido ante el Córdoba CF: «Se me abrió aquí una oportunidad y la estoy aprovechando»

Además de ser un duelo entre dos equipos en un gran estado de forma, la cita de este domingo a las 16.15 horas del Córdoba ante el Ceuta supone la vuelta de dos exblanquiverdes a El Arcángel como son Yan Bodiguer y Kuki Zalazar ... . Aunque el paso del centrocampista francés fue muy breve, el caso más reciente es el de un Zalazar que se marchó en el pasado mercado invernal ante la ausencia de oportunidades que le brindó el técnico cordobesista Iván Ania. A modo de previa para este encuentro, el hispano-uruguayo ha comparecido ante los medios del conjunto caballa para relatar su pasado blanquiverde.

Tras llegar en el comienzo del curso 2023-2024, Kuki tuvo que pelear desde el comienzo su posición en el campo ante la presencia del capitán Kike Márquez. Al cuajar varios partidos a un gran nivel, especialmente en el último tramo de la temporada, fue parte muy importante en la vuelta al fútbol profesional. Ante su buen nivel, la entidad ribereña le ofreció un año más de contrato hasta el 30 de junio de 2025, compromiso que no llegaría finalizar.

Desafortunadamente, una lesión durante la pretemporada en las fibras musculares de su gemelo izquierdo hicieron que no volviera a sumar minutos hasta octubre, donde su participación quedó muy relegada. Más concretamente, en su etapa como blanquiverde en Segunda División solamente disputó trece partidos y solo fue titular en dos ocasiones -incluyendo uno más en Copa del Rey-. Esto hizo que en el mercado invernal se rescindiera su contrato para marchar al Ceuta.

Su paso por el Córdoba

Sobre su paso por el Córdoba, Kuki admite que pasó un «año bonito» antes de comenzar su segunda temporada como cordobesista. «Me lesioné y me costó mucho, pero luego viene aquí y me encontré totalmente. No llegué a ser el mismo por falta de oportunidades, por mi rendimiento o por las razones que sean. Siempre dicen que si se cierra una puerta se abre otra y a mí se me abrió otra que la supe aprovechar y estoy muy feliz aquí», ha comentado.

Ya en su llegada como jugador caballa, Kuki fue parte fundamental del ascenso al lograr cuatro tantos y cuatro dianas, lo que le ha permitido ser una pieza clave para su técnico José Juan Romero. «He encontrado el sitio indicado para ser feliz. Estoy disfrutando muchísimo y este año estamos disfrutando todos. Tenemos un equipazo y eso ayuda a que cada jugador saque su mejor versión», ha celebrado.

Al conocer bien a Iván Ania, ha comentado que el técnico ovetense tiene «un estilo de juego bastante similar al nuestro», basado en el control de la posesión y ser dominante. «Va a ser un partido bonito para el espectador. Son dos equipos que no van a especular en nada y que van a ir a por el partido desde el primer minuto», ha confesado. Por último, ha explicado que el Ceuta es un equipo que «va a querer estar con el balón siempre» para evitar tener que defender lo menos posible y es ahí donde puede estar la clave del encuentro.