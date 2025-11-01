Suscríbete a
Kuki Zalazar (Ceuta), antes del partido ante el Córdoba CF: «Se me abrió aquí una oportunidad y la estoy aprovechando»

El exblanquiverde vuelve a El Arcángel tras convertirse en una pieza fundamental en un conjunto caballa en el que ha encontrado «el sitio indicado para ser feliz»

Kuki Zalazar durante un partido con el Córdoba CF en la pasada campaña
Daniel Aragón

Córdoba

Además de ser un duelo entre dos equipos en un gran estado de forma, la cita de este domingo a las 16.15 horas del Córdoba ante el Ceuta supone la vuelta de dos exblanquiverdes a El Arcángel como son Yan Bodiguer y Kuki Zalazar ... . Aunque el paso del centrocampista francés fue muy breve, el caso más reciente es el de un Zalazar que se marchó en el pasado mercado invernal ante la ausencia de oportunidades que le brindó el técnico cordobesista Iván Ania. A modo de previa para este encuentro, el hispano-uruguayo ha comparecido ante los medios del conjunto caballa para relatar su pasado blanquiverde.

