Kevin Medina habla de su rendimiento en el Córdoba CF: «Sé que puedo dar más»

El Córdoba CF afronta este sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas el primer derbi andaluz de este mes de noviembre. Lo hará ante el Málaga en la Rosaleda, equipo que no se encuentra en su mejor momento, pero que ha ... demostrado ser un rival a tener en cuenta en su estadio con tres victorias, dos empates y una derrota. Además de la importancia en la clasificación, este encuentro será muy importante para Kevin Medina por su reciente estancia en el cuadro malagueño. En este sentido, el extremo blanquiverde ha pasado hoy por los micrófonos de El Arcángel para relatar su vuelta a La Rosaleda.

Como era de esperar, este partido es «especial» para el jugador malagueño que tiene personas muy importantes en su tierra de nacimiento, además de dar sus primeros pasos como futbolista en Málaga. «Tengo allí muchos amigos y a toda mi familia. Estoy muy agradecido al Málaga porque me dieron la oportunidad», ha apuntado.

Málaga y su «espinita» clavada

Por su pasado blanquiazul, Kevin espera en La Rosaleda tener «un buen recibimiento», ya que todavía guarda un sentimiento muy fuerte hacia el Málaga y espera «volver algún día allí» al tener guardada esa «espinita». «Por circunstancias del fútbol, por las que sean, no se dieron para quedarme allí y me hubiese gustado. Al final cada uno tiene que buscarse la vida, tengo familia, una niña y son cosas que pasan en el fútbol. Ahora mismo me debo al Córdoba y lo daré todo por el equipo», ha aseverado.

Sobre su llegada este verano a tierras cordobesas, afirma estar «muy contento» en la ciudad, además, el extremo cordobesista ha explicado que Iván Ania le pide que «encare, juegue fácil y me oriente bien» cada vez que salta al terreno de juego. «Sé que puedo dar más», así de tajante se muestra al hablar sobre actual nivel y asegura que tiene que «seguir trabajando y mejorando».

Y es que Kevin Medina ha intercalado titularidades con suplencias en sus primeros partidos como blanquiverde, más concretamente, ha disputado 13 encuentros -incluyendo Copa del Rey-, de los cuales ha sido titular en seis ocasiones para sumar 550 minutos y anotar el gol de la victoria ante el Castellón. Cuestionado por si acepta su rol como revulsivo, el atacante malagueño precisó que «todos los jugadores queremos jugar desde el principio», pero siempre estará a «disposición del míster y para lo que haga falta para el equipo».

Respecto al estado de forma del conjunto blanquiverde, celebra la «buena dinámica», un éxito que se ha conseguido gracias a que con el paso del tiempo «nos vamos conociendo más». Sin embargo, también ha querido ser cauto de cara a la próxima jornada al asegurar que el duelo ante el Málaga será un «complicado». «Vi el partido contra el Castellón que le remontaron el descuento y sé que van a salir con muchas ganas. Nosotros intentaremos salir también con las mismas ganas o más para intentar sacar los tres puntos», ha explicado.

Para finalizar, a pesar de encadenar siete partidos sin perder, el vestuario «no se marca ningún objetivo», aunque admite que «todo el mundo quiere estar lo más arriba posible, pero nuestro objetivo es estar centrados semana tras semana».