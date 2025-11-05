Suscríbete a
ABC Premium

previa

Kevin Medina habla de su rendimiento en el Córdoba CF: «Sé que puedo dar más»

El extremo blanquiverde (exjugador malacitano) volverá esta jornada a la Rosaleda para enfrentarse al Málaga y espera tener «un buen recibimiento»

El Córdoba CF afronta un mes de noviembre clave para afianzarse en la zona noble de la clasificación

Kevin Medina realiza un remate durante un partido de esta temporada
Kevin Medina realiza un remate durante un partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF afronta este sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas el primer derbi andaluz de este mes de noviembre. Lo hará ante el Málaga en la Rosaleda, equipo que no se encuentra en su mejor momento, pero que ha ... demostrado ser un rival a tener en cuenta en su estadio con tres victorias, dos empates y una derrota. Además de la importancia en la clasificación, este encuentro será muy importante para Kevin Medina por su reciente estancia en el cuadro malagueño. En este sentido, el extremo blanquiverde ha pasado hoy por los micrófonos de El Arcángel para relatar su vuelta a La Rosaleda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app