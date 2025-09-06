Juan María Alcedo se suma a la enfermería del Córdoba CF tras una lesión en el hombro

Alcedo conduce el balón en un partido en El Arcángel

El Córdoba acumula gente en su enfermería tras el partido ante el Castellón el pasado viernes en El Arcángel. Alcedo se une a la lista de lesionados tras una dolencia en el hombro en la victoria blanquiverde sobre el cuadro orellut. Aun así, el jugador completó el partido, pero tendrá que parar por un tiempo indefinido para pasar por quirófano.

Aunque el club no suele compartir la información médica de sus jugadores, esta vez ha hecho una excepción y en un comunicado el Córdoba ha informado de que el jugador Juan María Alcedo sufrió una lesión en su hombro izquierdo durante el encuentro disputado este viernes.

Además, ha añadido que, tras las pruebas médicas realizadas, se le ha diagnosticado una luxación acromioclavicular de grado III. El futbolista será sometido a intervención quirúrgica en los próximos días. El club no ha concretado un tiempo de baja determinado, pero según ha podido saber ABC, Alcedo podría no jugar en tres meses.

El propio jugador bromeó sobre la lesión nada más acabar el partido. «¿Quién decía que no se podía jugar con un brazo menos?», exclamó el de Rota en sus redes sociales. Alcedo salió en la segunda mitad y fue uno de los grandes revulsivos del equipo pese a jugar lesionado.