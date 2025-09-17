Jan Salas no participará en el Mundial sub-20 con España y se libera para el Córdoba CF

Dentro de la mala racha por la que pasa el Córdoba CF, no todo son noticias negativas para fortuna de Iván Ania. Y es que Jan Salas, última incorporación veraniega, tenía la posibilidad de perderse los próximos partidos si finalmente recibía la llamada del combinado nacional sub-20 para disputar el próximo mundial en Chile. Este torneo dará el pistoletazo de salida en este mes de septiembre, sin embargo, el seleccionador Paco Gallardo ha decidido finalmente no contar con el jugador cordobesista.

El mediocampista cedido por el Mallorca, vivió un final de mercado algo alocado tras recibir por primera vez la llamada de la selección española, hecho que se unió con su llegada a la entidad ribereña cuando estaba concentrado para disputar los dos partidos amistosos contra Francia para preparar la competición mundialista. En esa ocasión, tuvo la oportunidad de jugar cerca de 90 minutos entre ambas fechas.

Su llegada a Córdoba

Y es que, a pesar del orgullo que hubiese supuesto para el club blanquiverde tener en sus filas un jugador dentro de esta gran cita, su salida hubiese supuesto una baja un tanto sensible para los próximos encuentros. En el caso de haber ido convocado y la selección llegase a la final, el catalán se habría perdido los partidos frente a la Real Sociedad B, Real Zaragoza, Cultural Leonesa y Almería.

Aunque el medio del campo tiene nombres de sobra para cubrir su baja, el perfil de Jan Salas todavía es desconocido y puede convertirse en una de las parejas fijas junto a Isma Ruiz en la posición del doble pivote.

Hay que recordar que, a pesar de llevar algo menos de una semana a las ordenes de Iván Ania, el preparador blanquiverde apostó por él al inicio de la segunda mitad frente al Andorra para intentar darle la vuelta al partido, por lo que tiene la confianza del ovetense dentro de su esquema de juego.

Seleccionados con aroma cordobés

Analizando la convocatoria mundialista, solo tres jugadores de Segunda División estarán presentes en Chile, lista en la que se encuentra el cordobés Andrés Cuenca, defensa del filial del Barcelona. Los seleccionados viajarán el día 22 al país andino, por lo que, curiosamente, Peio Canales, efectivo del Racing de Santander, sí estará para su cita contra el Córdoba de este domingo.

Los otros convocados de la categoría de plata del fútbol español son David Mella e Izan Merino, aunque no tendrán incidencia en el calendario blanquiverde ya que no se verán las caras ante Deportivo y Málaga, respectivamente.