Jacobo, jugador del Córdoba CF: «Si no estamos en play off hoy, es porque nosotros la hemos liado»

Jacobo González (Madrid, 1997) es una de las voces más autorizadas dentro del vestuario del Córdoba esta temporada. Experiencia, compromiso y ocho goles en su primera temporada como blanquiverde que ha sido más ilusionante de lo previsto. ... -¿Cómo se encuentra física y anímicamente?

Ahora, bien. Creo que el equipo está en un momento muy bueno, tanto a nivel físico como anímico. Se nota en el campo, se ve que estamos felices. Creo que también influye el buen tiempo, y eso al final nos hace estar más contentos, lo que se refleja luego sobre el terreno de juego.

-Con la permanencia matemática, ¿se sigue soñando con el play off?

-A ver, vamos a ser sinceros, es complicado. No dependemos únicamente de nosotros. Tenemos equipos por delante y es difícil. Pero lo que dice el míster es verdad, mientras las matemáticas no digan lo contrario, tenemos posibilidades. Nunca se sabe. Dependemos de nosotros en el sentido de que tenemos que ganar nuestros partidos, y eso lo tenemos muy claro. Ahora nos toca enfrentarnos al Burgos, que creo que es un partido muy importante. A partir de ahí, vamos a ir paso a paso.

-¿Qué parte de culpa tiene Iván Ania en la temporada tan ilusionante que ha hecho el equipo?

-Yo creo que es la clave del éxito. Nosotros confiábamos mucho en él desde el principio. Es cierto que al inicio nos costó un poco, pero porque teníamos que adaptarnos a lo que él buscaba. Poco a poco, con el paso de las jornadas, hemos ido entendiendo su idea de juego, y se ha plasmado en el campo, un fútbol distinto, un equipo alegre, vistoso, que a la gente le gusta ver. Y sin duda, eso es gracias al míster. Quizá con otro entrenador no hubiéramos mostrado este nivel ni la gente se habría enganchado tanto.

-Es su segunda etapa con él, y siempre será un entrenador especial en su trayectoria, ¿no?

Sí, sin duda. Yo necesito esa confianza, y él me la da. He tenido momentos malos durante la temporada, y aun así ha seguido confiando en mí. Creo que eso es clave, lograr que un entrenador confíe en los jugadores de la misma manera que los jugadores confían en él. Gracias a esa confianza he podido sacar mi mejor fútbol, incluso habiendo pasado por momentos difíciles.

-Tras una primera vuelta sufrida, sin ganar a domicilio, ¿esperaba el vestuario que la temporada terminase de forma tan ilusionante?

-No lo esperaba nadie, siendo sinceros. Ni la gente de fuera ni nosotros desde dentro lo veíamos así. Creo que era un año para crecer, para que el equipo se adaptara a la categoría, y parece que lo hemos conseguido antes de lo previsto. Lo que a otros equipos les puede llevar un año, nosotros lo hemos hecho en seis meses. Nos costó esa primera parte de la temporada, pero como dices, la segunda ha sido casi para disfrutarla.

–¿Qué ha faltado para dar el salto y entrar en la pelea?

Yo, como digo siempre, soy muy sincero. Creo que si no estamos en play off es porque nosotros la hemos liado. El fútbol son detalles, y más en esta categoría, y nosotros en los detalles no hemos estado bien. Ha habido partidos muy importantes en los que teníamos el resultado a favor y los dejamos escapar. Luego nos hemos acordado de esos errores. Creo que ha dependido de nosotros, y aun así, seguimos dependiendo. Con un poco más, quizá estaríamos en una situación totalmente distinta.

–¿Cómo afectan anímicamente los partidos en los que eres claramente superior en el juego, sometes al rival, pero llegan dos veces y se llevan el encuentro?

-Quizá al principio pesaba un poco más, pero el equipo ha ido creciendo y también te vas adaptando a esas situaciones. También hay que tener en cuenta que los otros equipos juegan y tienen jugadores de mucho nivel. Como dices, a veces estás sometiendo al rival y con muy poco les basta. Nosotros, quizá por inexperiencia o porque las cosas no se han dado, hemos necesitado muchas más acciones para hacer gol.

–Tiene un gran disparo y así lo ha demostrado esta temporada, ¿ha hecho hincapié Iván Ania en la finalización de jugadas para ser más efectivos?

Sí, eso es algo que se ha trabajado bastante a nivel general. Tenemos buenos finalizadores. Álex Sala ha disparado muchísimas veces y tiene un golpeo espectacular. Casas tampoco se lo piensa cuando tiene la portería de frente. Yo creo que, como generamos tanto, hay que intentar finalizar siempre las jugadas. Es algo en lo que el míster ha insistido mucho durante toda la temporada, no solo conmigo, sino con todo el equipo.

–¿Os costó mucho asimilar el estilo de Ania y jugar tan expuestos en cada partido?

Bueno, creo que ahí sufre más la parte de atrás, que quizás no está tan acostumbrada. A los de arriba nos favorece: presionamos alto y cuanto menos tiempo tenga el rival el balón, mejor. Ya te digo, a mí me beneficia. Quizá los de atrás no es que sufran, pero sí se quedan mucho más expuestos. Aun así, creo que es algo que enriquece mucho al jugador.

–Al tener experiencia en la categoría, ¿le ha tocado ejercer de líder en el vestuario ante los jóvenes?

-Es curioso, porque aunque sea un equipo con poca experiencia, es un equipo muy maduro. Creo que, incluso en los momentos en los que las cosas no iban bien, todos lo llevaban con mucha naturalidad. En este equipo no hacía falta forzar nada. La clave está en el entrenador y en el grupo humano que se ha formado. Es una pasada, hay una unión total. Todos, como te digo, miramos en la misma dirección. Todos quieren ganar, tanto los que juegan más como los que juegan menos.

–¿Cómo fue el proceso desde el punto de inflexión ante el Levante en la primera vuelta hasta daros cuenta de que podíais competir con cualquier rival?

Creo que hay dos cosas importantes. La primera, que no hemos sido inferiores a ningún rival. Quizá el que más nos hizo sufrir fue el Elche, y el Eibar también nos lo puso difícil con su forma de presionar. Pero siempre hemos tenido nuestras opciones. Y lo segundo es ese punto de inflexión. También hay que tener en cuenta que en la primera parte de la temporada, casi todos los partidos fuera de casa fueron contra los de arriba. Quizá desde fuera no se valoró tanto, pero luego se ha visto que eran rivales muy duros. Y a pesar de eso, hicimos una primera vuelta espectacular.

–Lleva ocho goles esta temporada. En lo personal, ¿una temporada dulce?

-Sí, hay temporadas en las que todo entra, y otras en las que parece imposible meter un gol. Hay momentos donde los goles te caen solos. Este año he vivido las dos situaciones, y ahora mismo estoy en un momento dulce. Me marqué un objetivo al principio: llegar a 10 goles, y voy a por ello. Sigo pensando en conseguirlo.

–Con respecto a su posición en el campo, ¿se siente más cómodo en la banda izquierda, en la derecha o como mediapunta por dentro?

-Tengo la suerte de poder jugar en todas las posiciones de arriba. Por comodidad, si te soy sincero, me gusta jugar por dentro. Es verdad que durante la mayor parte de mi carrera he jugado por fuera, por ser un jugador rápido, de uno contra uno. Pero con los años te vas adaptando, y ahora mismo me siento más cómodo por dentro, tocando más el balón. Quizá me equivoco, porque donde soy decisivo es arriba, en el área, donde me caen los balones y los convierto. A veces me alejo del gol queriendo tener más balón, pero es donde me siento cómodo. Si me das a elegir, te digo por dentro, aunque luego juego en la derecha y hago mi mejor partido. Además, está Carracedo, que para mí es un jugador diferencial y creo que tiene que jugar siempre.

–La competencia en la plantilla es feroz. ¿Siente esa presión de no poder relajarse para no perder el sitio en el once?

-Sí, sin duda. Y estamos echando mucho de menos a Adilson, lo digo claramente. Aunque sea mi competencia directa, porque jugamos en la misma posición, creo que lo estamos notando. Es un jugador distinto, rápido, potente, que va al espacio. Ojalá el año que viene lo renueven y podamos disfrutar de él.

–¿Y sobre la renovación de Antonio Casas?

-A mí me encantaría que siguiera aquí, pero también pienso que si tiene la oportunidad de jugar en una categoría superior, hay que ir a por ella. Es así. Un trabajador que recibe una mejor oferta en otro sitio va a intentar marcharse, por muy cómodo que esté. Yo sé que él está comodísimo aquí, pero llevo muchos años en esto del fútbol y he visto gente que no ha aprovechado esos momentos, y luego ese tren no vuelve a pasar. Hablo de Casas y de otros jugadores que han hecho una temporada increíble, y sé que van a llamar a su puerta, porque lo merecen. Son jugadores espectaculares, y creo que esos momentos hay que aprovecharlos.

-¿Cómo ha sido su experiencia después de un año jugando en El Arcángel, con esta afición?

A mí se me siguen poniendo los pelos de punta cada vez que salgo y escucho a la gente cantar a capela. No había vivido una experiencia así antes. Es cierto que, quizás, los clubes en los que estuve no contaban con esta masa social, salvo el Tenerife, que sí la tiene. Pero, de verdad se lo digo, la afición del Córdoba es, quizá, lo mejor que tiene este club. Es verdad que aprietan cuando las cosas no van bien, pero eso también es parte de lo que significa tener una afición comprometida.

-¿Qué opinión le merece la ciudad después de un año de estancia en ella?

Me lo preguntan mucho: excompañeros, amigos... Y a todo el mundo le digo que tiene que venir a Córdoba, de verdad. Es una ciudad que, aunque no es muy grande, es muy futbolera. Tiene encanto, hay ambiente a todas horas del día. Yo, ya le digo, estoy encantado aquí. Además, estoy cerca de casa, soy madrileño, y con el AVE lo tengo al lado. Soy feliz en Córdoba.

-¿Considera que el Córdoba tiene potencial para dar un paso más en su proyecto la próxima temporada y luchar por metas más ambiciosas?

-Sí. También pienso que el segundo año en la categoría es el más complicado. Pero ahora mismo creo que todo el mundo va a querer venir al Córdoba. Este club ha demostrado que, con ese fútbol vistoso del que hablábamos, puede competir contra cualquiera. Aun así, el segundo año siempre se ha visto como el más difícil en muchos clubes. Por mucho que se haga una apuesta económica, ahí es donde realmente hay que demostrarlo. Pero el Córdoba tiene todos los ingredientes: unas buenas instalaciones, una afición entregada y un gran entrenador, cuya continuidad me parece clave. ¿Por qué no? Creo que el club debe seguir creciendo.

–Ahora el club es más atractivo y muchos jugadores podrían llegar, pero lo verdaderamente arriesgado fue apostar por el Córdoba la pasada temporada, ¿no cree?

-Sí, totalmente. El año pasado tuve varias opciones y, por nombre, muchos me decían que estaba loco por venir al Córdoba, que era un recién ascendido. Pero yo tenía el hándicap positivo de contar con Iván Ania. Iván insistió mucho en mí, me dio esa confianza de la que le hablaba antes. También Juanito y Raúl Cámara llevaban años hablando conmigo, aunque quizás antes no era el momento, porque el equipo y el club estaban en situaciones distintas. Sinceramente, creo que la pasada temporada era el momento perfecto. No me arrepiento en absoluto, fue la decisión idónea.