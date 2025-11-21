Iván Ania sobre su renovación con el Córdoba CF: «Estoy muy a gusto y el club sabe lo que yo pienso»

Iván Ania ha compadecido en rueda de prensa hoy y ha podido comentar la situación sobre su renovación, puesto que su compromiso con la entidad blanquiverde finaliza el 30 de junio de 2026. En esta misma fecha también finaliza el contrario de Juan González ' ... Juanito', director deportivo cordobesista y cuyo nombre ha sido relacionado con el Málaga durante esta semana.

Ahondando en el tema de la renovación del preparador ovetense, ha expresado que es algo a lo que «estoy ajeno totalmente». «El club sabe como me siento yo en Córdoba y creo que es algo en lo que yo tengo que estar ajeno y centrarme en preparar los partidos y los entrenamientos. Siempre dije que estoy en un sitio donde me siento querido, donde me siento valorado y en donde en los momentos difíciles he sentido siempre el apoyo de quien tenía que dármelo. Eso es algo que yo tengo muy en cuenta y que estoy muy a gusto en la ciudad», ha indicado.

Sin duda, desde la llegada de Iván Ania en el verano de 2023, el técnico blanquiverde ha sido parte indispensable de que el Córdoba se encuentre actualmente en el fútbol profesional. En el club son creyentes de su trabajo y estilo de juego, tanto fue así que la directiva cordobesista amplió su contrato hasta el verano de 2026.

Expresada su confianza en el proyecto blanquiverde, Ania ha querido precisar que no le importa que este trámite se extienda en el tiempo. «Me da exactamente igual. Trabajo igual teniendo un año más de contrato que teniendo contrato hasta final de temporada. No quiero saber nada, porque si no son cosas que te quitan del objetivo. El club sabe lo que yo pienso, yo sé lo que piensa el club y estoy totalmente ajeno a la situación», ha remarcado

Los rumores de la marcha de Juanito

Algo más alejado de su renovación, Ania también ha sido preguntado por la situación de la dirección deportiva, puesto que el nombre de Juanito ha estado relacionado en las últimas horas con el Málaga y su futuro se encuentra en el aire con la finalización de su contrato en junio de 2026. «Muchas veces cuando las cosas van bien se centran en los jugadores o en el entrenador, sin embargo, la dirección deportiva es la que hace los fichajes. Toda la dirección deportiva, tanto Juan como Raúl, como toda la comisión deportiva, si algo se caracteriza es por ser muy cercanos a los jugadores, muy cercanos al cuerpo técnico y tenemos una relación muy buena», ha celebrado.

«Es muy cómodo trabajar con ellos para mí como entrenador, evidentemente hay veces que tenemos opiniones distintas, pero nos tenemos un respeto absoluto entre todos y por eso el día a día es muy fácil. Hemos crecido juntos, aunque yo he llegado más tarde porque cuando yo llego ya estaban aquí, pero hemos crecido juntos desde Primera Federación hasta Segunda División y afianzar el año pasado el equipo en Segunda División. Claro que me gustaría que siguieran», ha comunicado.