Iván Ania sobre su renovación con el Córdoba CF: «Estoy muy a gusto y el club sabe lo que yo pienso»

Ante la vinculación de Juanito con el Málaga en las últimas horas, el técnico asturiano expresa su deseo que siga vinculado a la entidad blanquiverde

El Málaga se interesa por Juanito, el director deportivo del Córdoba CF

Iván Ania da indicaciones a sus jugadores durante un partido
Iván Ania da indicaciones a sus jugadores durante un partido valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Iván Ania ha compadecido en rueda de prensa hoy y ha podido comentar la situación sobre su renovación, puesto que su compromiso con la entidad blanquiverde finaliza el 30 de junio de 2026. En esta misma fecha también finaliza el contrario de Juan González ' ... Juanito', director deportivo cordobesista y cuyo nombre ha sido relacionado con el Málaga durante esta semana.

