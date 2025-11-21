Iván Ania sobre las bajas en el Córdoba CF: «Necesitamos que la gente que entra aproveche las oportunidades»

En la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Granada, el técnico blanquiverde Iván Ania ha hecho un balance de la plantilla. Con las lesiones de Fomeyem, Vilarrasa, Diego Bri y Adilson, además de la sanción de Rubén Alves por dos partidos, ... ahora el fondo de armario cordobesista tendrá mucha más importancia y ha insistido en la oportunidad que se les presenta.

Un mes de noviembre clave en la plantilla

«Noviembre es un mes que, por la experiencia que llevo como entrenador, es un mes de muchas lesiones. Empiezas a acumular minutos los jugadores que juegan habitualmente, más entrenamientos y entonces ahí es un punto muy importante desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de las lesiones. Intentamos cuidar al jugador lo máximo posible, incluso modificamos tareas de los entrenamientos para que lleguen todos lo mejor posible a los partidos», ha narrado

«Ahora a eso se nos acumula, son lesiones evidentemente algunas fortuitas como la de Fomeyem, que no es una lesión muscular y esperamos que sea el menor tiempo posible de baja. Luego hay otras lesiones que son musculares que no sabemos el motivo por el que vienen y luego están las sanciones. Entonces, el jugador que no viene jugando, y ahora va a tener la oportunidad de jugar, tiene que aprovechar la oportunidad», ha afirmado el técnico blanquiverde

La amplitud de la plantilla y la consecución de los objetivos

«Contamos con una plantilla de veintitrés o veinticuatro jugadores, más las incorporaciones del filial. Cuantos más seamos, más competencia va a ir en beneficio del equipo, más competitividad entre ellos e intentaremos aprovechar lo el estado de forma y el estado de ánimo. Diego Bri es un jugador que lo ves antes del partido del Málaga y lo ves el domingo cuando entrenamos después del partido del Málaga y dices es otro jugador ya que hizo un gol y le dio una confianza tremenda. Eso es lo que necesitamos, que la gente que entra aproveche las oportunidades», ha comunicado.

Noticia Relacionada La dificultad del Córdoba CF para remontar los partidos que comienza perdiendo Daniel Aragón El partido ante el Castellón es el único caso en el que cuadro blanquiverde se llevó los tres puntos tras ir por detrás en el marcador

«El que viene más o menos jugando, pues es más fácil que esté contento, que tenga un mejor ánimo, pero el que no viene jugando tiene que aprovechar las oportunidades como hacen muchos cuando salen desde banquillo y necesitamos de todos. La liga es muy larga, son cuarenta y dos jornadas, vamos por la catorce, mañana abrimos la jornada quince y vamos a necesitar de todos ya que con sólo once es imposible que puedas conseguir los objetivos», ha asegurado

Elogios para Xavi Sintes

«Un ejemplo clarísimo de un jugador que aprovecha las oportunidades cuando las tiene es Xavi Sintes. Está para lo que se necesite, sea para dos minutos, sea para veinte o sea para jugar de titular ya que compite de una manera extraordinaria. Para un entrenador es un jugador que siempre quiere tener en su equipo por su mentalidad positiva. Seguro que está fastidiado, pero ve cada minuto como una oportunidad, no ve cada minuto como hay otros jugadores que lo ven como una situación de una putada», ha precisado.

«Cada minuto tiene que ser una oportunidad de demostrar, una oportunidad de querer ponerle las cosas difíciles al entrenador; y el que mejor aprovecha esa situación es Xavi Sintes. Su predisposición es total a mejorar, su predisposición a escuchar es enorme y por ahí está la clave de que pueda rendir cada vez sea los minutos que sea», ha concluido

Los pocos minutos de diversos jugadores

«No es una falta de confianza por mi parte. Las plantillas son de algo más de 20 jugadores, un día juegan unos, otro día juegan otros. Creo que todos han tenido minutos, todos han jugado de titulares entre Liga y Copa y luego yo tengo que tomar decisiones», ha justificado

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Granada - Córdoba CF Daniel Aragón Tras la derrota ante el Deportivo, el cuadro blanquiverde quiere volver a sumar puntos a costa del conjunto granadino

«Confío plenamente en todos los jugadores que tengo, pero tengo que tomar decisiones, ya que unas veces le toca a uno, otras veces le toca a otros y nosotros hacemos las alineaciones en función de varios parámetros. Uno es lo que prima lo que necesitemos para intentar ganar ese partido, y luego valoramos estados de forma, estados de ánimo y en función de eso decidimos por unos o por otros», ha explicado.

La complejidad de la pubalgia de Vilarrasa y el estado de Bri

«Yo estoy operado de pubis y sé lo que es esa lesión. Te permite jugar, pero nunca estás cómodo y entonces hay momentos en los que crees que estás bien y en un gesto vuelves a retroceder todo lo que habías avanzado en muchas semanas de trabajo previo. Es una lesión que no tiene tiempos, puedes estar un mes, dos o seis. Hubo un tiempo en el que se operaba el pubis y luego se dejó de operar porque realmente pierdes muchas facultades te cortan el doctor pierdes velocidad pierdes golpeo de cara a futuro. De momento Vilarrasa está haciendo un tratamiento conservador y y si funciona pues esperamos tenerlo con nosotros», ha descrito.

«Diego Bri sufrió una lesión muscular este lunesy no viajará a Granada. Tampoco estará Fomeyem. Para este partido tenemos esas bajas, junto a la sanción de Rubén Alves y las bajas de larga duración de Adilson y Álex López», ha concluido