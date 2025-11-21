Suscríbete a
Plantilla

Iván Ania sobre las bajas en el Córdoba CF: «Necesitamos que la gente que entra aproveche las oportunidades»

El preparador blanquiverde ha confirmado la baja de Bri y Fomeyem para el encuentro ante el Granada, además de destacar la complejidad de la pubalgia de Vilarrasa

Iván Ania sobre su renovación con el Córdoba CF: «Estoy muy a gusto y el club sabe lo que yo pienso»

Xavi Sintes controla un balón en el partido ante el Deportivo
Xavi Sintes controla un balón en el partido ante el Deportivo valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

En la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Granada, el técnico blanquiverde Iván Ania ha hecho un balance de la plantilla. Con las lesiones de Fomeyem, Vilarrasa, Diego Bri y Adilson, además de la sanción de Rubén Alves por dos partidos, ... ahora el fondo de armario cordobesista tendrá mucha más importancia y ha insistido en la oportunidad que se les presenta.

