Iván Ania, sobre el encuentro frente al Almería: «Tengo la sensación de que se nos escaparon vivos»

El preparador blanquiverde se mostró satisfecho con su equipo tras un duelo cuyo resultado se le quedó «corto»

El Córdoba muestra una mejor cara y saca un punto positivo ante el Almería (1-1)

Iván Ania da direcciones en el partido frente al Almería valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Aunque haya sido mediante un empate, el Córdoba CF suma buenas sensaciones tras su partido contra el Almería. En un partido donde tuvieron que remar para contrarrestar el tanto de Arnau, finalmente los blanquiverdes han tenido las mejores ocasiones para llevarse el encuentro. Este ... hecho pudo confirmarlo el técnico blanquiverde Iván Ania en la rueda de prensa posterior del encuentro al aseverar que tuvo «la sensación de que se nos escaparon vivos».

