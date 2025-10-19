Iván Ania, sobre el encuentro frente al Almería: «Tengo la sensación de que se nos escaparon vivos»

Aunque haya sido mediante un empate, el Córdoba CF suma buenas sensaciones tras su partido contra el Almería. En un partido donde tuvieron que remar para contrarrestar el tanto de Arnau, finalmente los blanquiverdes han tenido las mejores ocasiones para llevarse el encuentro. Este ... hecho pudo confirmarlo el técnico blanquiverde Iván Ania en la rueda de prensa posterior del encuentro al aseverar que tuvo «la sensación de que se nos escaparon vivos».

El preparador blanquiverde se mostró «contento» por la imagen demostrada en un partido que arrancaron como un verdadero ciclón, pero que encajaron un gol algo inesperado. «Los primeros veinticinco minutos fueron buenísimos y ahí tuvimos la opción de hacer algún gol. Luego en un desajuste en un saque de banda nos hacen un gol desgraciado que le pega en la espalda de Albarrán. Esos primeros minutos fueron muy buenos en todo y éramos capaces de generar o incluso en el juego a veces que saltábamos e igualábamos con el central al media punta. Ahí estábamos siendo ganadores», ha admitido.

Un partido donde merecieron más

Tras este primer arreón, el partido tomó un ritmo mucho más parejo, aunque también tuvieron grandes acercamientos como el remate a balón parado de Fuentes para lograr los tres puntos. «Es una pena que no hayamos ganado este partido porque nos daría un empujón importante en la clasificación y en la confianza. Es un punto de mérito contra contra un muy buen rival y que creo que el equipo está creciendo y no somos inferiores a nadie. Es difícil ganar dos partidos seguidos, que lo hicimos la semana pasada, y aunque estoy contento de la imagen del equipo, tengo la sensación de que se nos escaparon vivos», ha lamentado al precisar que este resultado se le queda «corto» en un partido que pudieron jugar de «tú a tú» contra su rival y cree que la línea del equipo es «ascendente».

Ya a la hora de explicar las decisiones dentro del partido, una de las más llamativas fue dar salida a Fuentes para que Jacobo ocupara la punta del ataque como falso 9. «Habíamos visto que Fuentes rompió la espalda con un pase interior en una acción que acabó con pierna derecha. Estábamos viendo que, atacar la espalda del primer central partiendo desde el segundo nos podía dar frutos, y entendíamos que Jacobo podía hacer bien esa función. Por eso busqué esa alternativa. Luego lo deshice en los minutos finales metiendo a Guardiola, pero era lo que estábamos buscando para generarle peligro al rival», ha explicado.

Una imagen positiva

Con este partido, el Córdoba suma cinco partidos sin perder tras su última derrota ante el Andorra. «Es una pena que nos fuésemos perdiendo al descanso en ese partido de Andorra. Les ahogamos, tuvimos muchísimas ocasiones para habernos puesto por delante con algún gol más y sentenciar, pero en dos errores se pusieron por delante. Empiezo a ver al equipo cómodo y disfrutando y cada vez que sumas metes un salto en la clasificación», ha celebrado.

Buena parte de este éxito es la mejor cara en la parcela defensiva, pero también quiso recordar que este gran momento también viene motivado con el acierto en la presión alta. «Cuanto más lejos defiendas, es síntoma de que estás presionando bien y soy de los que piensan que cuanto más lejos defiendas, menos riesgo corres. Teníamos delante a los cuatro mejores atacantes de la categoría, pero fuimos capaces de neutralizarlos. Cuando estás bien en la presión, te da energía y confianza, y eso hace que estés bien con el balón», ha narrado.

Aunque desearía tener más acierto en sus remates, para el ovetense su equipo logró ser ordenado para buscar la victoria en todo momento. «Ante este equipo, en un intercambio de golpes, lo más normal es que pierdas porque son muy buenos en transición y tienen mucha calidad arriba. En igualdad, son capaces de generar una ocasión e incluso en inferioridad son capaces de generar. No podíamos desordenarnos y decidí reforzar el centro del campo», ha relatado

Por último, otra de las notas del encuentro fueron las molestias de Rubén Alves y Fomeyem que finalmente pudieron seguir en el terreno de juego. «Fomeyem tenía molestias en el tendón de Aquiles, pero aguantó. Rubén Alves también tras el choque con Chumi, y aunque aguantó, al final me dijo que estaba Soko, que es muy rápido, y que no estaba al 100%», ha declarado. Respecto a la ausencia de Vilarrasa, ha afirmado que sigue con unas molestias en el pubis por la que decidieron no arriesgar.