Iván Ania recupera tres piezas fundamentales dentro de su once titular

La vuelta de Rubén Alves, Carracedo y Requena tras cumplir sanción supone un importante refuerzo en cada línea del campo, aunque Theo Zidane es baja de última hora

El exblanquiverde Marvel comanda una serie de bajas muy importantes en la zaga del Leganés

Carracedo conduce un balón durante un partido de esta temporada
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF puede respirar más aliviado para el encuentro de mañana en el Ontime Butarque ante el Leganés. Tras sufrir siete bajas ante el Cádiz, el técnico blanquiverde Iván Ania podrá contar este domingo con «tres jugadores importantes», tal y como declaró ayer ... el preparador ovetense. Rubén Alves, Carracedo y Dani Requena vuelven a estar disponibles tras cumplir sus periodos de sanciones, lo que supone unas incorporaciones de garantías para cada línea de campo. A pesar de estas buenas noticias, el cuadro cordobesista tendrá la baja de última hora de Theo Zidane.

