Iván Ania recupera tres piezas fundamentales dentro de su once titular

El Córdoba CF puede respirar más aliviado para el encuentro de mañana en el Ontime Butarque ante el Leganés. Tras sufrir siete bajas ante el Cádiz, el técnico blanquiverde Iván Ania podrá contar este domingo con «tres jugadores importantes», tal y como declaró ayer ... el preparador ovetense. Rubén Alves, Carracedo y Dani Requena vuelven a estar disponibles tras cumplir sus periodos de sanciones, lo que supone unas incorporaciones de garantías para cada línea de campo. A pesar de estas buenas noticias, el cuadro cordobesista tendrá la baja de última hora de Theo Zidane.

Sobre las altas que tiene el equipo, Rubén Alves ha sido un auténtico talismán cada vez se ha encontrado en el terreno de juego. Más concretamente, en los 774 minutos que ha disputado, el Córdoba solo ha encajado seis goles, guarismos que le postulan como el central zurdo titular para la cita de mañana. Con esta incorporación, ahora el problema se debate sobre su compañero en la zaga.

La pierna natural de Xavi Sintes y Álex Martín es la derecha, por lo que ambos efectivos pueden ocupar el central diestro. Si se mira la disposición de ambos en los dos últimos partidos, Martín ha sido el elegido por Iván Ania para ocupar esta demarcación, pero la continuidad de Sintes le hace romper una balanza a su favor. Con 572 minutos y seis titularidades, el defensor de Mahón supera los 473 que registra el defensor canario en sus cuatro titularidades.

Unido a esto, Xavi Sintes ha sido siempre una de las piezas mejor valoradas por su técnico. «Un ejemplo clarísimo de un jugador que aprovecha las oportunidades cuando las tiene es Xavi Sintes. Está para lo que se necesite, sea para dos minutos, sea para veinte o sea para jugar de titular, ya que compite de una manera extraordinaria», apuntó.

Dos jugadores en crecimiento

Con la figura de Rubén Alves casi asegurada en el once inicial, Dani Requena es otro candidato a partir de inicio en la medular. Antes de ver la quinta amarilla ante el Granada, el centrocampista blanquiverde había encadenado ocho titularidades consecutivas y su binomio con Isma Ruiz brindó la claridad y la seguridad que anhelaba la sala de máquinas cordobesista. Si se miran sus números, Requena es el séptimo jugador de la plantilla con más participación con 855 minutos, un periodo de tiempo donde ha podido estrenarse como goleador blanquiverde.

Por último, Carracedo quiere prolongar su vuelo tras cuajar buenas actuaciones antes de tener que cumplir su partido de sanción ante el Cádiz. Aunque no tuvo el comienzo más alentador, poco a poco el extremo blanquiverde ha ido recuperando la imagen desbordante y eléctrica de la pasada campaña.

En 1.062 minutos -quinto jugador de la plantilla con más minutos-, Carracedo ha registrado un gol y cuatro asistencias, números que le hacen ser el segundo efectivo del Córdoba con más aportación anotadora. Además, es el quinto máximo asistente de la competición.

Finalmente, aunque estaba previsto que las únicas fuesen las de Fomeyem, Vilarrasa, Diego Bri y Adilson al estar todavía en proceso de recuperación de sus lesiones, según ha podido anunciar La Jugada de Córdoba, la enfermería tiene un nuevo inquilino con Theo Zidane. Tal y como apuntan, el mediocentro francés sufre unas molestias musculares que le impiden viajar este domingo a Leganés. Ahora la duda radica si el marsellés podrá tomar parte de los dos últimos partidos de 2025.