Iván Ania y el partido ante un rival conocido, el Málaga: «Sorprendernos va a ser difícil»

El Córdoba CF sigue sin levantar el pie del acelerador en liga y quiere sumar su octavo partido sin conocer la derrota. Ahora, este sábado (21.00 horas) tendrán que afrontar un siempre vibrante derbi andaluz en La Rosaleda ante el Málaga, equipo que no ... se encuentra en su mejor estado de forma, aunque han demostrado mucha más solidez en casa. Para desgranar la actualidad y las sensaciones del equipo, el técnico blanquiverde Iván Ania ha pasado este viernes por los micrófonos de los medios en El Arcángel.

La racha de resultados ha permitido que el conjunto cordobesista esté muy cerca de play off, un crecimiento exponencial que les ha permitido salir del descenso para colocarse en la zona noble en un breve periodo de tiempo. Ahora con el objetivo de seguir escalando posiciones, Ania admite que la «la ilusión es patente», pero mantiene los pies sobre la tierra.

Una ilusión que pasa por la permanencia

«Tenemos claro cuál es nuestra idea de juego y nuestro primer objetivo es hacer esos 50 puntos que te garanticen la salvación. Hace un mes estábamos hablando de algo totalmente contrario, ya que estábamos colistas o estábamos segundos por la cola, o sea que el fútbol cambia mucho domingo a domingo. Hay que tener tranquilidad, ni cuando las cosas no van bien volverte loco y cambiarlo todo, ni cuando las cosas van bien pensar que eres invencible y que no tienes carencias o que todo es perfecto. Hay que afrontar el partido como merece una cita en la Rosaleda contra el Málaga y en un derbi que ya hemos vivido estas dos temporadas y sabemos lo que significa», ha narrado el entrenador blanquiverde.

El éxito actual ha estado motivado por un once de confianza en las últimas tres jornadas, sin embargo, ha querido asegurar que está dinámica puede que no se repita en esta jornada, ya que confecciona sus equipos titulares según sus necesidades tácticas. «Tengo alguna duda todavía en cuanto a la alineación, pero no la voy a condicionar a la superstición. Pienso más desde el punto de dónde podemos hacer daño que en repetir alineación. Hablamos de solidez defensiva, pero han sido dos partidos donde más nos han llegado», ha justificado.

Un Málaga reconocible

Siguiendo con el hilo de esta jornada, para el preparador ovetense es un duelo «muy bonito» al ser dos equipos que han ido muy de la mano en su ascenso desde Primera Federación a Segunda División. Esto también hace que se conozcan muy bien y ha precisado que el partido se decidirá en el «talento más que lo táctico».

«Va a ser difícil que Pellicer me pueda sorprender a mí y que yo pueda sorprender a Pellicer desde el punto de vista de alguna variante o situación táctica que pueda ser relevante a la hora del resultado. Jugadores que en Primera Federación tenían un nivel creo que han crecido mucho como Larrubia, Dani Lorenzo o el propio Chupete. Es un equipo con mucha energía, muy presionante hacia adelante y que ahoga al rival con esa presión y nos van a exigir mucho», ha explicado.

Finalizando con la actualidad de la plantilla, ha confirmado que Juan María Alcedo todavía no tiene el alta de la operación y no estará mañana disponible. En el caso de Vilarrasa, ha definido su lesión en el pubis como «traicionera» ya que le ha permitido jugar pero «no sentirse cómodo». A pesar de que la falta de actividad en estos casos puede ser negativa, ha lamentado que el de Granollers llegó a un punto en el que no podía seguir jugando.

Para suplir estas bajas en el lateral izquierdo, Albarrán está jugando a banda cambiada para ocupar una posición a la que ya está acostumbrado respecto a la pasada temporada. «Jugar a pie cambiado a la hora de defender muchas veces es positivo, de hecho, mañana si juega Larrubia le va a poder defender con su pierna natural. Lo que sí te limita es a la hora del juego, cuando haces el control normalmente te dan la salida por fuera y ahí va más limitado. Albarrán es un jugador que compite muy bien y lo puedes poner de central, de delantero que va a ser competitivo en cualquier posición», ha celebrado.

Para este partido, el conjunto malagueño tendrá muchas bajas, entre ellas las del cordobés 'Chupete' jugador destacado al ser el máximo artillero de su equipo. Sobre esto, Iván Ania cree que Sergio Pellicer tiene buenos revulsivos para suplir esta ausencia sensible como son los casos de Jauregui o Adrián Niño.

Ante la difícil situación en la que se encuentra el Málaga al estar en la zona baja de la tabla, Iván Ania confía en que van a saber reponerse gracias a la figura de su entrenador. «Sergio Pellicer tiene mucho mérito lo que ha conseguido. No tengo una relación muy grande con él, pero sí que cuando nos vemos creo que los dos nos respetamos y nos apreciamos. Es un equipo que a veces juega a arreones porque el público le incita a ello», ha justificado

El papel de Albarrán a banda cambiada

