rueda de prensa

Iván Ania y el partido ante un rival conocido, el Málaga: «Sorprendernos va a ser difícil»

El técnico afirma que el contexto del choque y la posibilidad del playoff hace que «la ilusión sea patente», pero también se mantiene cauto sobre el duelo

Iván Ania da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante el Ceuta valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF sigue sin levantar el pie del acelerador en liga y quiere sumar su octavo partido sin conocer la derrota. Ahora, este sábado (21.00 horas) tendrán que afrontar un siempre vibrante derbi andaluz en La Rosaleda ante el Málaga, equipo que no ... se encuentra en su mejor estado de forma, aunque han demostrado mucha más solidez en casa. Para desgranar la actualidad y las sensaciones del equipo, el técnico blanquiverde Iván Ania ha pasado este viernes por los micrófonos de los medios en El Arcángel.

