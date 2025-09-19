Iván Ania y el partido ante el Racing de Santander: «Sabemos que los buenos resultados van a llegar»

Tras la derrota frente al Andorra, el Córdoba vuelve a ponerse a prueba en un encuentro exigente para intentar volver a la senda de la victoria. En la previa del duelo ante el Racing de Santander, que se disputará este domingo a las 21.00 horas en El Arcángel, el técnico blanquiverde Iván Ania ha pasado por sala de prensa para analizar la situación actual del equipo y exponer el planteamiento futbolístico de su rival.

El tropiezo en las tierras del Principado fue una sorpresa, especialmente con el precedente de la victoria en Castellón y el gran comienzo que tuvieron los blanquiverdes ante la escuadra tricolor. Sobre ello, ha admitido que aunque les faltó «eficacia en la primera parte, el gran protagonista fue el portero rival ya que evitó que «el partido estuviese sentenciado».

Respecto al bajón vivido en la segunda parte, a medida que fueron pasando los minutos «ellos crecieron en el partido y nosotros nos fuimos haciendo más pequeños» y al no ser capaz de darle la vuelta al marcador admitió que ese factor fue «debilitando mentalmente».

Esperanza

Aunque estén pasando los blanquiverdes por una pequeña mala racha, el plantel «vive ajeno en lo exterior» ya que mediante el equipo está seguro que «los resultados van a llegar igual que llegaron en la temporada pasada». Además, ha alegado que durante las tres temporadas que lleva dirigiendo al Córdoba los comienzos «nunca fueron fáciles», y es precisamente lo que le permitió a Ania «progresar como entrenador».

A pesar de los errores en Andorra y que ningún jugador es intocable, el preparador califal está contento con el rendimiento de Carlos Marín no solo este año, si no en toda su etapa como blanquiverde. «Cuando encajas muchas veces se mira la defensa o se mira el portero, pero cuando un equipo encaja, encaja desde el delantero hasta la portería. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos», aclaró.

Una de las notas que dejó el anterior duelo frente al Andorra fueron los debuts oficiales de Jan Salas, Diego Bri y Dalisson. Sobre esto, ha celebrado que «tienen que ir acoplándose a los compañeros», todo ello en un proceso de adaptación que finalmente Jan Salas podrá gozar en su totalidad tras su no convocatoria para el Mundial sub-20.

Pedro Ortiz listo para el domingo

Ya para el partido de este domingo, el técnico blanquiverde ha comentado que las únicas bajas seguras serán las de Juan María Alcedo, Adilson y Carlos Albarrán. Respecto a Pedro Ortiz, eltécnico ha confirmado que ya se encuentra totalmente recuperado y la razón de su no participación en Andorra fue porque «él mismo no se vio al cien por cien». «Recuperamos a un efectivo que «tiene muy buen pie y que entiende muy bien el juego. Nos puede dar mucho ahí en esas posiciones de dentro, tanto de interior como de media punta», ha explicado.

Racing, un rival de Primera

Sobre el Racing de Santander, además de ser un equipo especial por su pasado racinguista, para Ania es un equipo «algo cambiado respecto al año pasado». Esto se debe a que han apostado un bloque medio que les está aportando mucho más gol. aun así, el entrenador cordobesista ha dicho que «sabemos que los buenos resultados van a llegar» de cara a un choque (21.00 horas) que despierta gran expectación.

Su principal baza, según ha relatado el ovetense, son las transiciones que les han permitido ser letales gracias a varios nombres propios. «Es un equipo que no tiene que elaborar mucho para generarte peligro y que si le concedes, tienen ese talento y esa capacidad de no necesitar mucho para hacer gol», apuntó.

Además, no ha podido evitar elogiar la labor del Racing que, a pesar de las notorias debilidades defensivas «cada vez está más cerca ese salto a Primera División».

Aunque este partido les obligará a estar muy sólidos en el apartado defensivo, la clave estará en poder anular a Iñigo Vicente para que no pueda participar. «Es el hombre que marca las diferencias. Es el jugador que lleva los balones a Villalibre, Andrés Martín o Sangalli desde cualquier zona del campo. Él es el jugador que da el último pase con muchísimos desmarques de ruptura», ha apostillado.