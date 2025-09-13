Iván Ania, frente al Andorra: «Todo pasa porque seamos capaces de quitarles el balón»

El Córdoba CF ya se encuentra viajando a las tierras del Principado para disputar, por primera vez, su duelo liguero frente al Andorra con el objetivo de lograr la primera victoria a domicilio. Aunque no sea en el formato habitual, Iván Ania ha realizado la rueda de prensa previa a este duelo, que se disputará este domingo a las 14.00 horas, mediante un video que ha publicado el club en sus redes sociales.

Aunque no haya sido el comienzo deseado, si se miran los números, este es el mejor arranque como blanquiverde del técnico ovetense, aunque ha querido mostrarse crítico ante este hito, declarando que el equipo debería haber sumado mejores resultados. «Respecto a otros años hemos mejorado, pero deberíamos llevar más puntos de los que tenemos ahora mismo en el casillero», justificó.

Un Andorra con aroma blanquiverde

Para revertir esta situación, ahora tendrán que enfrentarse al Andorra, un equipo que tiene la vitola de recién ascendido, pero que ha logrado postularse como una de las grandes sorpresas de este arranque de competición. A pesar de perder la jornada pasada, el conjunto tricolor tiene una propuesta de juego vistosa gracias a la picardía de un plantel muy joven y renovado.

Respecto a las claves para este duelo, Ania destaca que su rival va a ser «muy combinativo», apuntando que será un equipo muy correoso en el apartado defensivo. Sin duda, es un plantel que recuerda al estilo de juego que presenta el Córdoba CF al intentar ser dueño del balón y ser incisivo en ataque.

Ante esto, apunta el preparador blanquiverde que ambas escuadras «tenemos nuestros matices, nuestras ideas y mecanismos», pero resalta que, en el contexto futbolístico actual, «sorprender al rival siempre es difícil y muchas veces depende más del talento individual de cada jugador que de la capacidad que puedas tener de innovar», destacando que todo pasará por la capacidad de los blanquiverdes para robar el balón.

Aspectos a mejorar y el valor de Jan Salas

A pesar de la reciente victoria ante el Castellón, en la primera parte los pupilos de Ania estuvieron algo desdibujados, aunque mejoraron su imagen en la segunda mitad y mostraron ciertos brotes verdes. Como tarea pendiente, el preparador ovetense, fiel a su estilo de destacar la labor en ambas áreas, ha indicado que su equipo tiene que ser «mucho más definitivo en el último tercio de campo».

En esta tarea puede ser clave Jan Salas, la nueva incorporación veraniega. Iván Ania lo define como un jugador que puede aportar mucho al equipo gracias a su talento y toque con el balón. Sobre la posición que puede ocupar dentro de su esquema, lo define como un efectivo que puede desempeñarse en la posición de doble pivote, siempre acompañado de un jugador con las mismas prestaciones.

En vísperas de poder ver los primeros minutos del centrocampista catalán, no lo tendrá fácil en una convocatoria que solo cuenta con las bajas de Juan María Alcedo y Adilson.