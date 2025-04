Iván Ania confirma que «Álex Sala está disponible» para medirse al Oviedo y deja dudas sobre Alves

El técnico blanquiverde Iván Ania ha pasado por sala de prensa en la previa al partido con el Real Oviedo de este domingo a las 16.15 horas en El Arcángel.

Regularidad en El Arcángel

«Ojalá volvamos a ganar un partido en casa. No lo conseguimos desde que vencimos al Granada, y creo que sería una inyección moral importante», afirmó Iván Ania. «Por dos motivos: primero, porque certificaríamos la permanencia con 52 puntos, y segundo, porque recortaríamos distancia con un rival que tenemos por delante, además del Almería, que perdió su partido ayer. Sería muy importante lograr esta victoria, alcanzar los 52 puntos y olvidarnos definitivamente de la parte baja para centrarnos en aspirar a los puestos de arriba».

Álex Sala disponible

«Álex Sala está disponible, sí. Hoy entrenó con total normalidad», explicó Iván Ania. «Ayer no participó por precaución, ya que tenía unas molestias, y los viernes solemos bajar la carga, así que decidimos que apenas interviniera».

Sobre las opciones en defensa, el técnico cordobesista añadió: «Rubén Alves no está totalmente descartado, pero es complicado que llegue. Podría hacerlo, pero no sabemos si se sentirá con la confianza necesaria para competir. Si hay el más mínimo riesgo, no lo asumiremos. Las alternativas son Marvel, como central zurdo, o Corbo, que aunque es diestro, también puede actuar en esa posición».

Un partido especial

«Vamos a salir a ganar, como hacemos siempre», aseguró Iván Ania. «Para mí es un partido especial, claramente lo es, y todos lo sabemos, pero eso no me condiciona en absoluto. Lo importante es ganar e intentar, como decía antes, certificar de una vez la permanencia y empezar a mirar solo hacia arriba».

El técnico del Córdoba añadió que «quedan seis partidos por delante. Si logramos los 52 puntos y seguimos sumando, pueden pasar muchas cosas. Aún queda mucha Liga. Este encuentro es más importante de lo que puede parecer a priori, porque nos permitiría cumplir varios objetivos en un mismo partido. Tenemos que pelear por ello».

La llegada de Paunóvic

«Con el nuevo entrenador, el Oviedo ha modificado aspectos de su juego», señaló Iván Ania. «La manera de presionar es distinta. Aún está en esa fase de búsqueda que todos los entrenadores atravesamos cuando llegamos a un equipo nuevo. Aparte de la reacción inmediata, que es la de mejorar los resultados tras una dinámica negativa, están buscando esos mecanismos y esa identidad que los defina. Lleva muy poco tiempo, apenas tres partidos».

El técnico añadió: «Las dos victorias en casa y el empate en Eibar, en el que iban ganando hasta el último suspiro cuando el portero rival marcó un gol de cabeza en un saque de esquina, son las únicas referencias que tenemos. Creo que el equipo, por la plantilla que tiene, tiene margen de mejora, aunque al principio siempre es complicado. Más allá de la reacción típica de equipo tras el cambio de entrenador, con jugadores más concentrados y alerta por los nuevos métodos, siguen en esa búsqueda de encontrar su identidad y ser un equipo reconocible. He observado que en estos tres partidos se dieron diferentes situaciones, incluso dentro de un mismo encuentro».

Las armas del Oviedo

«Tienen jugadores diferenciadores», destacó Iván Ania. «Los extremos, como Sebas Moyano y Hassan, generan mucho desequilibrio. Luego, me preocupan los interiores, porque están jugando con Colombatto y Seoane. Hay situaciones que tendremos que manejar con cuidado. Si juega Cazorla, lo hará con libertad, y eso puede ser peligroso. Tenemos que saber manejar esas situaciones y me preocupa que no seamos capaces de imponer nuestro juego si no sabemos si nos van a presionar o no». El entrenador del Córdoba agregó que «A mí me gustaría que nos presionaran, porque nos sentimos más cómodos así. Veremos qué nos plantean, y a partir de ahí decidiremos qué hacer».

La importancia de la medular

«Tus equipos juegan como juegan tus mediocentros», afirmó Iván Ania. «Ellos son los que llevan la manija del juego, y nosotros, a veces, terminamos sacando más centros laterales de lo que nos gustaría. Si los mediocentros son de buen pie, el equipo juega bien. Creo que esas tres posiciones en el centro del campo son clave para el desarrollo del juego y del modelo que quieras implementar».

«Somos conscientes de que hemos perdido puntos importantes que nos hubieran permitido estar en una zona más alta de la clasificación», reconoció Iván Ania. «No solo nos jugamos esos tres puntos, sino que lo que realmente está en juego es certificar la permanencia y aspirar a algo más. Hace falta poca motivación para el partido de mañana, aunque sí será necesario bajar ese grado de activación. Todos sabemos lo que nos estamos jugando».