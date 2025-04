Hugo Díaz: «El Córdoba CF tenía un gran equipo, pero encajaba con facilidad»

Hugo Díaz casi consigue este año lo que el Córdoba perseguía cada jornada: entrar en el play off de ascenso a Segunda. El delantero de 35 años, natural de Almodóvar del Río (Córdoba) ha terminado la temporada con el Linares dejando su casillero en siete goles. Es uno de los arietes con más experiencia en una Primera Federación que se vuelve cada vez más competitiva.

-Cada jornada de la Primera RFEF es una incógnita, cualquier equipo puede ganar a otro, ¿no?

-Eso es lo bonito que tiene la categoría, que cualquier despiste puede hacer que entres en una dinámica negativa y ya es muy difícil revertirla. Los jugadores de superior categoría me han comentado siempre eso, que es muy parecido en competitividad a la Segunda División. Hay equipos con menor presupuesto que no tienen mucha presión por meterse arriba como nosotros y casi nos metemos en el play off.

-¿Será mucho más competitiva la próxima temporada?

-Yo creo que depende de la distribución de los equipos. En Segunda, el sur está desierto, prácticamente los equipos que deberían estar en la categoría de plata pues están en Primera Federación. Con todo mi respeto, creo tiene más atractivo un Deportivo - Córdoba o un Málaga - Recre que son equipos históricos. Creo que se debe vender mejor ese producto.

-¿Cree que los nueve equipos andaluces irán juntos?

-Yo creo que los equipos andaluces van a estar juntos independientemente de cómo lo hagan. Es la Federación la que propone y creo que la distribución puede ser la misma que este año en diagonal. Al final los equipos andaluces inclinarán la balanza porque son nueve votos más el Mérida si me apuras. A ellos también le interesan por el tema de los desplazamientos, por cercanía. Eso va a inclinar la balanza. La Federación no se va a pillar los dedos y va a interesar vender el producto, creo que es más atractivo que un Norte-Sur.

-¿Cómo ha vivido esta temporada con el Linares?

Muy bien. Al final he tenido unas molestias que no me dejaron estar al cien por cien con el equipo y tuve que estar ahí con una molestia, no he tenido nada en toda la temporada y justo aparecieron cuando no tenían que aparecer. También contento por haber llegado a los cien partidos con el club, me da lástima que no hubiesen sido mínimo dos o cuatro más, pero estoy contento.

-¿Cómo ha visto la temporada del Córdoba?

-Cuando jugamos en El Arcángel, nos pusimos por delante y fuimos líderes por unos minutos, pero el Córdoba logró remontar. Sin embargo, pensé que el Córdoba no iba a ascender y se lo dije a mi familia que es abonada. Tenían un gran equipo, era brutal, de las mejores plantillas pero era un equipo que marcaba cinco goles y generaba cuatro. Nosotros tuvimos unas cuantas ocasiones al final del partido y pudimos ganar si no fuese por Carlos Marín. Entonces, esa superioridad del Córdoba era irreal. Ahí estaba el problema del equipo, no supo subsanar la mala dinámica y entró en una debacle. Es que podría haber descendido si hubiese llegado antes la mala racha del Córdoba. No supo jugar a otra cosa, los rivales le conocían.

-A su juicio, no era un problema de actitud, ¿no?

-No era por actitud porque yo conozco a muchos de los que están ahí y no sabían qué estaba pasando. Ojalá hubiesen ascendido porque hubiese sido algo histórico, dos ascensos seguidos. Pero creo que es justo lo que ha pasado con lo que se ha visto en la temporada. Como equipo, al que he visto sobre el campo es al Alcorcón. Había que demostrar regularidad y ha llegado más enchufado al final.

-¿Se vería en el Córdoba la próxima temporada?

-No creo porque este año es diferente. El Córdoba está buscando este año el ascenso sí o sí y hay muchos cambios en la directiva. Creo que buscan gente que maneje bien la presión porque por ejemplo porque cuando las cosas van bien es muy fácil. Yo estoy contento en Linares, tengo un año más de contrato. Mi teléfono siempre está abierto pero por mi edad dudo que se haga. Si me muevo a Córdoba es por estar cerca de mi madre. Ya estoy en la recta final de mi carrera, depende de mis sensaciones el año que viene, quizás puedo seguir o dar un paso al lado.