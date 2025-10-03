Horario y dónde ver por televisión el Real Zaragoza - Córdoba CF

Tras rescatar un punto en Anoeta ante la Real Sociedad B, el Córdoba CF afronta una nueva cita lejos de El Arcángel para verse las caras con el Real Zaragoza. Aunque ya sean dos semanas sin ver fútbol en tierras cordobesas, tras este partido llegará un doble compromiso en el templo ribereño ante la Cultural Leonesa y el Almería.

El duelo ante el filial donostiarra no fue precisamente el deseado por los pupilos de Iván Ania. Mostrando una imagen irreconocible, firmaron una mala primera parte donde se vieron por detrás en el marcador con el autogol de Sergi Guardiola. Ya en la segunda mitad, un explosivo Dalisson revolucionó el partido y logró un empate para los suyos en el último cuarto de hora de partido. Con mucho que mejorar, los blanquiverdes enfrentarán ahora a un Zaragoza que también ha tenido más sobras que luces en este inicio de temporada.

Dónde ver el Real Zaragoza-Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el conjunto maño, correspondiente a la octava jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Real Zaragoza-Córdoba: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Zaragoza y el Córdoba CF se enfrentan este domingo 5 de octubre a las 14.00 horas en el Ibercaja Estadio. Blanquiverdes y maños llegan en una situación muy parecida tras sumar ambos equipos seis puntos y colocarse en zona de descenso a Primera Federación. Un triunfo para cada equipo sería un punto y aparte en la lucha por cotas más altas. En el caso del conjunto zaragocista, sería la primera victoria ante su casa, respecto a los cordobesistas, su primer triunfo a domicilio.

Cómo seguir el Real Zaragoza-Córdoba

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.