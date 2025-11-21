Horario y dónde ver por televisión el Granada - Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a disputar un nuevo derbi andaluz. Tras la derrota de la pasada jornada ante el Deportivo, ahora el cuadro blanquiverde quiere retomar el buen estado de forma este sábado ante el Granada. El conjunto cordobesista no pierde a ... domicilio desde el 28 de septiembre y quieren seguir extendiendo esta particular racha. Una vez finalice este partido, los pupilos del técnico Iván Ania volverán a El Arcángel el próximo domingo 30 de noviembre para recibir al Cádiz.

La derrota ante la escuadra herculina, aunque dejó un buen sabor de boca a pesar del resultado, la defensa del Córdoba tuvo bajas importantes al finalizar este duelo. La primera es la de Rubén Alves, que se perderá este partido ante los rojiblancos al ser castigado con una roja directa. Además, al ver en esta cita la quinta amarilla, el hispano-brasileño tampoco estará disponible para el duelo ante el cuadro gaditano.

Fomeyem también será baja. El central camerunés sufrió una lesión en su tobillo izquierdo que le mantendrá unas semanas fuera del terreno de juego. Este apartado de ausencias lo cierra Diego Bri. El ilicitano sufrió unas molestias en el cuádriceps en el entrenamiento de este lunes y estará fuera de los terrenos de juego durante un mes.

Dónde ver el Granada - Córdoba: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el granadino, correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Granada - Córdoba: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y el Granada se enfrentan este sábado 22 de noviembre a las 21.00 horas en el estadio de Los Cármenes. El conjunto rojiblanco llega a esta cita con la necesidad de sumar tres puntos de manera inmediata. A pesar de perder una única vez en diez partidos, actualmente el cuadro dirigido por Pacheta es decimonoveno en la clasificación al tener un mal arranque de competición y sumar muchos empates en los siguientes partidos.

Cómo seguir el Granada - Córdoba

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.