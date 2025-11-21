Suscríbete a
El Rey hace entrega del Toisón de Oro en el Palacio Real
Horario y dónde ver por televisión el Granada - Córdoba CF

Tras la derrota ante el Deportivo, el cuadro blanquiverde quiere volver a sumar puntos a costa del conjunto granadino

La dificultad del Córdoba CF para remontar los partidos que comienza perdiendo

Imagen panorámica del estadio Nuevo Los Cármenes
Imagen panorámica del estadio Nuevo Los Cármenes

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF vuelve a disputar un nuevo derbi andaluz. Tras la derrota de la pasada jornada ante el Deportivo, ahora el cuadro blanquiverde quiere retomar el buen estado de forma este sábado ante el Granada. El conjunto cordobesista no pierde a ... domicilio desde el 28 de septiembre y quieren seguir extendiendo esta particular racha. Una vez finalice este partido, los pupilos del técnico Iván Ania volverán a El Arcángel el próximo domingo 30 de noviembre para recibir al Cádiz.

