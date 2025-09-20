Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Racing de Santander

Imagen de una de las gradas en El Arcángel repleta de aficionados blanquiverdes

El Córdoba CF vuelve a El Arcángel con el deseo de enmendar sus errores en ambas áreas y lograr su segunda victoria consecutiva en el feudo blanquiverde. Tras caer ante el Andorra en tierras del Principado, ahora tendrán que recibir al Racing de Santander, líder de la competición y uno de los equipos punteros de Segunda División.

Con el tropiezo del fin de semana pasado aún presente, los pupilos de Iván Ania saldrán con el objetivo de dar una imagen mucho más prolongada a la vivida en la primera media hora del duelo frente a la escuadra tricolor. En un partido donde se vio a los califales faltos de ideas, no hay mejor manera de dar un golpe sobre la mesa que ante un conjunto cántabro que cuenta con dos grandes amenazas en ataque como son Villalibre y el excordobesista Andrés Martín, ambos con cuatro dianas.

Dónde ver el Córdoba-Racing de Santander: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el racinguista, correspondiente a la sexta jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Córdoba-Racing de Santander: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y el Racing de Santander se enfrentan este domingo 21 de septiembre a las 21.00 horas en el estadio de El Arcángel. Para este partido, el club ha lanzado un comunicado oficial indicando que ya han recibido dos expedientes disciplinarios por diversos cánticos desde diversos sectores del templo ribereño. Ante la posible multa económica o el cierra de algunas gradas, han anunciado que se realizarán diversos protocolos para identificar a quienes incurran en este tipo de comportamientos.

Cómo seguir el Córdoba-Racing de Santander

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.