Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - UD Las Palmas

El estadio de El Arcángel con miles de aficionados en pleno partido

El Córdoba se estrena en El Arcángel esta temporada 2025-2026, recibiendo a un recién llegado de Primera División como Las Palmas. Los de Iván Ania buscan la primera victoria del curso en su estadio para evitar empezar la competición con mal pie. Una semana más, cerrará la segunda jornada de liga tras ver los resultados de sus rivales este curso en la categoría de plata.

Tras una pretemporada de dudas y una derrota en Gijón, el equipo blanquiverde quiere demostrar su verdadero potencial con el cuadro amarillo. El Córdoba navega en un nuevo curso en el que intentará mejorar los resultados del año anterior, cuando logró una permanencia holgada e incluso fantaseó con la opción de jugar el play off de ascenso.

Dónde ver el Córdoba-Las Palmas: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el canario, correspondiente a la segundade liga de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal de liga. Ahora, la Segunda División cuenta con un canal propio, LaLigaHypermotion TV, que se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares.

También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi. La gran novedad para este duelo es que Canal Sur retransmitirá en abierto el Córdoba-Las Palmas tras el acuerdo alcanzado entre la cadena autonómica que podrá seguir a los equipos andaluces este curso.

A qué hora es el Córdoba-Las Palmas: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y Las Palmas se enfrentan este lunes 25 de agosto a las 21.30 horas en el estadio de El Arcángel. Será la primera puesta en escena de los más de 17.000 socios que se han sumado este año.

Cómo seguir el Córdoba-Las Palmas

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora y con Canal Sur en abierto. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División