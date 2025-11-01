Suscríbete a
Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Ceuta

El cuadro blanquiverde vuelve a El Arcángel tras sumar el triunfo a domicilio ante el Albacete y el tropiezo en Copa del Rey ante el Cieza

El choque ante el Ceuta para Iván Ania: «No se impondrá el que mejor defienda, sino el que más tenga el balón»

Imagen de una grada de El Arcángel en un partido de esta temporada
Imagen de una grada de El Arcángel en un partido de esta temporada

Daniel Aragón

Córdoba

Tras la victoria en liga ante el Albacete y la eliminación en Copa del Rey ante el Cieza, el fútbol vuelve a El Arcángel. Con el deseo de mantener su buen estado de forma en la competición liguera, el Córdoba CF se verá las ... caras ante un entonado Ceuta que está siendo la sensación de esta temporada. Cuando finalice el partido ante el cuadro caballa, la siguiente jornada brindará un derbi andaluz entre el conjunto cordobesista y el Málaga el próximo sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas en La Rosaleda.

