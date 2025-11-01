Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Ceuta

Tras la victoria en liga ante el Albacete y la eliminación en Copa del Rey ante el Cieza, el fútbol vuelve a El Arcángel. Con el deseo de mantener su buen estado de forma en la competición liguera, el Córdoba CF se verá las ... caras ante un entonado Ceuta que está siendo la sensación de esta temporada. Cuando finalice el partido ante el cuadro caballa, la siguiente jornada brindará un derbi andaluz entre el conjunto cordobesista y el Málaga el próximo sábado 8 de noviembre a las 21.00 horas en La Rosaleda.

Aunque en la visita al Carlos Belmonte se vio solventado el problema de la eficacia a puerta, ante el Cieza se dio un paso atrás en cuanto a juego y los menos habituales no supieron aprovechar la oportunidad en un partido mucho más desdibujado. Ya con la mira únicamente puesta en la Liga, el Córdoba recibe al Ceuta de los exblanquiverdes Kuki Zalazar y Yann Bodiguer. Respecto a su estado de forma, la escuadra blanquinegra lleva nueve partidos sin perder, incluyendo su duelo en Copa del Rey.

Dónde ver el Córdoba - Ceuta: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el ceutí, correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Córdoba - Ceuta: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

Córdoba y Ceuta se enfrentan este domingo 2 de noviembre a las 16.15 horas en el estadio de El Arcángel. El conjunto caballa ha destacado por su solidez defensiva en sus últimas fechas. Con seis porterías a cero consecutivas en liga, el conjunto dirigido por José Juan Romero ha encontrado en Guillermo Vallejo el guardián de su meta al encajar únicamente siete tantos en nueve encuentros.

Cómo seguir el Córdoba - Ceuta

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.