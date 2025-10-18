Suscríbete a
Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Almería

Los blanquiverdes vuelven de nuevo a citarse en El Arcángel para buscar su tercera victoria consecutiva, esta vez contra el conjunto indálico

Iván Ania, sobre el debate en la portería del Córdoba CF: «Es una situación positiva»

Once del Córdoba CF ante la Cultural Leonesa
Once del Córdoba CF ante la Cultural Leonesa

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF quiere sumar su tercera victoria consecutiva este domingo frente al Almería. Tras superar al Zaragoza y la Cultural Leonesa, ahora el conjunto indálico será una verdadera piedra de toque para ver si los blanquiverdes están capacitados para luchar contra los equipos ... punteros de Segunda División. Tras este partido, los blanquiverdes volverán a disputar un partido a domicilio, más concretamente en el Carlos Belmonte contra el Albacete el próximo sábado 25 de octubre.

