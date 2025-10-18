Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Almería

El Córdoba CF quiere sumar su tercera victoria consecutiva este domingo frente al Almería. Tras superar al Zaragoza y la Cultural Leonesa, ahora el conjunto indálico será una verdadera piedra de toque para ver si los blanquiverdes están capacitados para luchar contra los equipos ... punteros de Segunda División. Tras este partido, los blanquiverdes volverán a disputar un partido a domicilio, más concretamente en el Carlos Belmonte contra el Albacete el próximo sábado 25 de octubre.

De cara a este encuentro, es cierto que el conjunto cordobesista lleva cuatro partidos sin conocer la derrota, a pesar de esto, la imagen que ha dado sobre el verde ha sido poco convincente. Sin una brújula que guíe la sala de maquinas del Córdoba, el encuentro ante la Cultural Leonesa cayó del lado de los pupilos de Iván Ania gracias al cabezazo de Adrián Fuentes, tanto nuevamente logrado a balón parado al igual que en Zaragoza. Sin la capacidad de crear un juego que permita generar ocasiones, ahora deberán frenar a un Almería que ha logrado materializar dieciocho tantos, segundo mejor registro de la competición, y que les ha aupado a la sexta posición con quince puntos. En el caso del Córdoba, las recientes victorias les han permitido ser decimoterceros con doce unidades.

Dónde ver el Córdoba-Almería: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El choque entre el conjunto blanquiverde y el indálico, correspondiente a la décima jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), será retransmitido por su propio canal, LaLigaHypermotion TV. Este se comercializa en la mayoría de los operadores de España: Movistar+, DAZN, Vodafone, Orange o Amazon Prime, entre las más populares. También lo ofrece PTV Córdoba a través de su plataforma Zapi.

A qué hora es el Córdoba-Almería: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Córdoba y el Almería se enfrentan este domingo 19 de octubre a las 18.30 horas en el estadio de El Arcángel. Con el precedente de los graves altercados vividos en la campaña pasada entre grupos de aficionados de ambos equipos en la plaza del Moreal, el derbi andaluz ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional de Antiviolencia.

Esto quiere decir que se instaurará un despliegue especial de seguridad, tanto en el camino a El Arcángel como en las inmediaciones del estadio para evitar que los sectores de aficionados de ambos equipos no coincidan en la previa del encuentro. Una vez se encuentren en los accesos, se realizará un control más exhaustivo al habitual e incluso existe la posibilidad de que se pueda requerir el carnet de identidad junto al abono o entrada.

Noticia Relacionada Enfermería del Córdoba CF: la vuelta de Alcedo y Adilson sigue sin fecha Daniel Aragón El preparador blanquiverde ha indicado que el lateral blanquiverde ya se encuentra en dinámica de grupo y está evitando ejercicios de contacto, respecto a Adilson, su proceso está siendo más largo

Además, los seguidores del equipo indálico quedarán estrictamente entablados en el sector 5 de Tribuna, en caso de no cumplirse, el club tiene la potestad de expulsar o reubicar a estos aficionados.

Por último, el club blanquiverde ha querido especificar que durante el propio día de partido no habrá venta de entradas, además de pedir la colaboración a sus aficionados para acceder con tiempo suficiente al encuentro.

Cómo seguir el Córdoba-Almería

El encuentro de los blanquiverdes se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde ABC Córdoba de manera gratuita, donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de la LaLigaHypermotion TV previo pago de la cuota elegida en la operadora. En nuestra web, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de Segunda División.