Granada CF - Córdoba CF en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

Córdoba CF y Granada se verán hoy las caras a partir de las 21.00 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes. En este siempre apasionante derbi andaluz, el cuadro blanquiverde llega tras ver cortada su racha de ocho partidos sin perder al caer ... contra el Deportivo, por lo que quieren buscar un triunfo que les encarrile de nuevo a la senda del play off.

Con este objetivo entre ceja y ceja, el equipo dirigido por Iván Ania llega al estadio granadino con cinco bajas del primer equipo para esta cita. Además de las bajas de larga duración de Vilarrasa y Adilson, Rubén Alves vio la quinta amarilla ante el Deportivo y se perderá el partido de esta noche. Unido a esto, también vio la roja directa, por lo que tampoco estará en la convocatoria del próximo partido ante el Cádiz.

Si se retoma la enfermería blanquiverde, Fomeyem también será baja tras sufrir un esguince de tobillo ante el equipo coruñés la pasada jornada. El camerunés estará , aproximadamente, entre tres o cuatro semanas sin poder jugar. Por último, Diego Bri sufrió una lesión muscular en su cuádriceps y no volverá a los terrenos de juego hasta inicios de 2026.

Novedades en defensa

Con estas ausencias, Iván Ania podría apostar por un once con Iker Álvarez en la portería, acompañado de una línea de centrales compuesta con Xavi Sintes y Álex Martín -únicos zagueros disponibles del primer equipo-. Para fortuna del técnico blanquiverde, Albarrán vuelve tras cumplir el partido de sanción por su expulsión ante el Málaga, por lo que podría partir de inicio en el lateral zurdo, aunque también está disponible Alcedo tras recuperarse de la luxación de su hombro. Carlos Isaac cerraría el lateral derecho.

Como granadinos, Isma Ruiz y Requena apuntan a ser titulares en este partido tan especial en su tierra. Ya en la ofensiva, Jacobo puede volver a partir desde la mediapunta y Dalisson desde el extremo izquierdo, pero Théo podría repetir titularidad. Por último, Fuentes en la punta y Carracedo en el extremo derecho cerrarían el once.

Con el objetivo de seguir ascendiendo en la clasificación, el Granada no les pondrá las cosas fáciles al equipo cordobesista. Al contrario que la temporada pasada, los nazaríes se encuentran en descenso tras un arranque de competición donde no lograron su primera victoria hasta la séptima jornada ante el Huesca (0-1). En una situación de peligro, ganar al Córdoba ante sus aficionados les supondría una inyección de moral para empezar a luchar por sus verdaderos objetivos en la zona noble de la clasificación.