Granada CF - Córdoba CF en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

liga hypermotion 25-26

Sigue con nosotros la decimoquinta jornada de liga del equipo blanquiverde en el estadio Nuevo Los Cármenes

El aviso de Ania a los suplentes del Córdoba CF: «Necesitamos que la gente que entre aproveche las oportunidades»

Carracedo conduce un balón durante un partido de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

Córdoba CF y Granada se verán hoy las caras a partir de las 21.00 horas en el estadio Nuevo Los Cármenes. En este siempre apasionante derbi andaluz, el cuadro blanquiverde llega tras ver cortada su racha de ocho partidos sin perder al caer ... contra el Deportivo, por lo que quieren buscar un triunfo que les encarrile de nuevo a la senda del play off.

