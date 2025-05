Un gran adiós futbolístico con acento cordobés: la retirada del portero Pepe Reina

Pepe Reina ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol profesional al final de esta temporada. El guardameta, que ha sido uno de los referentes del fútbol español en las últimas dos décadas, pone fin a una carrera que lo llevó a defender la portería de clubes históricos como el FC Barcelona, Villarreal, Liverpool, Nápoles, Bayern de Múnich, Milan, Aston Villa y, en sus últimos años, el Villarreal, la Lazio y el Como de Cesc Fábregas, desde dónde se despide del fútbol.

Aunque nacido en Madrid, Reina mantiene un fuerte vínculo con Córdoba. Su padre, Miguel Reina, también exportero de élite, es cordobés, y la ciudad ha sido siempre un punto de referencia personal y familiar para el ahora exjugador. De hecho, Pepe Reina tiene su residencia en Córdoba y es habitual verlo por sus calles, especialmente durante los periodos vacacionales o cuando el calendario se lo ha permitido.

🤗 Gracias por todo lo que le has dado al fútbol ⚽️, @PReina25 🧤🔝



🙌🏻Siempre con tu blanquiverde 🇳🇬por bandera



¡Feliz retiro! pic.twitter.com/KZa7bEBRzw — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) May 20, 2025

A lo largo de su trayectoria, Reina ha llevado con orgullo el nombre y los colores de Córdoba allí donde ha jugado. En numerosas entrevistas ha mencionado su conexión con la ciudad, y no ha dudado en mostrar la bandera blanquiverde en celebraciones históricas, incluidas las del Mundial de Sudáfrica 2010, donde formó parte de la histórica selección española campeona del mundo. En la memoria de los cordobeses quedará la imagen del portero sosteniendo la Copa del Mundo con la bufanda del Córdoba.

Una de las pocas asignaturas pendientes que le deja su extensa carrera es no haber podido vestir la camiseta del Córdoba CF. En alguna ocasión había manifestado su deseo de retirarse en el conjunto blanquiverde, como forma de cerrar el círculo en la ciudad con la que se siente plenamente identificado. Las circunstancias deportivas y profesionales no lo permitieron y cuelga las botas finalmente a sus 42 años. Más allá del ámbito deportivo, Reina ha estado presente en actos y eventos en la ciudad, reforzando su imagen como uno de los embajadores cordobeses más destacados en el mundo del deporte. Su retirada marca el cierre de una etapa brillante.

Parte de la generación dorada

Pepe Reina cierra su carrera con un palmarés notable que incluye nueve títulos oficiales. Con la selección española conquistó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, formando parte de la generación más laureada del fútbol nacional. A nivel de clubes, ganó la Bundesliga en la temporada 2014/15 con el Bayern de Múnich y la Coppa Italia 2013/14 con el Nápoles.

Durante su etapa en el Liverpool, levantó la FA Cup en 2006, la Community Shield ese mismo año, la Copa de la Liga en 2012 y la Supercopa de Europa en 2005, esta última poco después de su llegada al club inglés. Estos títulos reflejan una trayectoria marcada por la regularidad, el compromiso y la presencia en algunos de los mejores vestuarios del continente.

En declaraciones a Movistar, Reina emocionado anunció que «se acaba una carrera muy bonita, una vida muy completa. Me siento muy afortunado de lo que he vivido, pero creo que ha llegado el momento y me apetece cerrarlo aquí». Seguirá ligado al mundo del fútbol pues empezará su andadura por los banquillos empezando por las categorías inferiores del Villarreal, donde se formó como futbolista.