La falta de puntería y eficacia entre los tres palos vuelve a a ser protagonista en el Córdoba CF

Tras la cita ante el Albacete, el peso de los disparos a portería sobre el total de lanzamientos ha disminuido notablemente pese a que la creación ofensiva no baja

El plan 'B' del Córdoba CF no es capaz de mejorar al once de gala de Iván Ania

Adrián Fuentes intenta un remate ante el Cádiz
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF vuelve a tropezar con un problema que parecía haber solventado. Tras mostrar una gran imagen goleadora ante el Albacete (1-3), la falta de precisión ha vuelto a hacer acto de presencia dentro del plantel blanquiverde. Aunque en el mes ... de noviembre se han logrado siete goles, la renta anotadora podía haber sido mucho mayor si se observan los registros de remates realizados.

