La falta de ideas condena al Córdoba CF ante el acierto del Cádiz (1-2)

El Córdoba CF cierra un mes de noviembre muy negativo tras caer ante el Cádiz. Tras una primera mitad sin mordiente por parte de ambos equipos, el cuadro gaditano se adelantó por partida doble tras el paso por le túnel de vestuarios por medio ... de De la Rosa y Diakité. Dalisson recortó distancias y se envalentonó el cuadro cordobesista, pero la poca claridad en ataque les condenó finalmente. Obolskii casi logra la igualada final, pero el colegiado anuló el gol tras pitar una falta que no pitó con anterioridad.

Ante las bajas de Carracedo y Requena, el técnico blanquiverde Iván Ania dio entrada a Kevin Medina y Pedro Ortiz respectivamente. Como es habitual, Iker Álvarez comenzó en la portería y estuvo acompañado por Álex Martín y Xavi Sintes como pareja de centrales. Como laterales, Carlos Isaac y Albarrán partieron de inicio. Ya en la medular, Isma Ruiz partió como pivote y Pedro Ortiz y Dalisson como interiores. En el extremo izquierdo partió Kevin Medina y Jacobo en el costado derecho. Para finalizar, Fuentes fue el espada del equipo.

El partido comenzó con una buena combinación de Jacobo y Pedro Ortiz, acción que finalizó el balear con un disparo duro que tuvo que rechazar Víctor Aznar. El Cádiz no se arrugó y empezó a ganar poco a poco algo de terreno, aunque sin peligro. Las arremetidas cadistas no cesaron e Iker Álvarez empezó a tener más trabajo pasado el primer cuarto de hora. La defensa blanquiverde se mantuvo correcta, pero el ataque blanquiverde estuvo falto de ideas y con mucha imprecisión en la línea de tres cuartos.

Dalisson tuvo la ocasión más clara al recibir solo tras superar la presión del Cádiz, pero no decidió bien el hispano-brasileño con un disparo lejano que se marchó muy desviado. Para aumentar las buenas sensaciones, Kevin Medina lo intentó con un remate dentro del área, aunque no encontró puerta. El ataque blanquiverde se concentró por las bandas, pero eran eficazmente frenados por la zaga gaditana.

Protagonismo para las defensas

Tras cumplirse los primeros treinta minutos, Pedro Ortiz puso de nuevo a prueba a Aznar con un disparo abajo que tuvo que mandar a córner. Una peinada de Xavi Sintes en este saque de esquina levantó a los aficionados de El Arcángel de sus asientos, pero estuvo firme la defensa del Cádiz para evitar el peligro.

Al igual que el Córdoba, el conjunto dirigido por Gaizka Garitano también tuvo sus acercamientos, pero la falta de verticalidad fue protagonista en ambos conjuntos. Con un ritmo mucho más tibio, la primera parte finalizó con un conjunto blanquiverde algo más centrado en tareas defensivas.

Con todo por decidirse, la segunda parte comenzó sin cambios por parte de Iván Ania, pero recibió rápidamente un jarro de agua fría. Tras el saque de centro, Climent lanzó un centro al corazón del área que encontró la cabeza de Ortuño. El centrocampista gaditano prolongó a De La Rosa que se encontraba desmarcado y batió a Iker Álvarez (0-1, min. 47). El gol encendió a un Cádiz que tuvo un nuevo acercamiento por medio de Martí que fue repelido en esta ocasión por la zaga blanquiverde.

Respuesta blanquiverde

Ante la pasividad del cuadro cordobesista, el conjunto visitante volvió a golpear. Diakité recibió solo a las espadas de Dalisson y mandó el balón al fondo de las mallas con disparo desde más lejos de la corona del área (0-2, min, 56). A pesar del tanto encajado, el Córdoba respondió rápidamente. Carlos Isaac protagonizó una veloz galopada por la banda izquierda para encontrar la carrera de Dalisson desde la segunda línea de ataque. No se puso nervioso el hispano-brasileño para batir a Aznar (1-2, min. 58) .

A pesar del tanto, Ania le sustituyó por Guardiola, además de dar entrada a Alcedo por Albarrán. Precisamente, el ariete de Manacor casi logra anotar ante su exequipo con un hábil recurso dentro del área, aunque no tuvo recompensa. El Arcángel llevó en volandas a su equipo, pero seguían sin resolver la ecuación para lograr la igualada. Pasado el último cuarto de hora, el encuentro se enfrió y el Córdoba lo intentaba, pero sin éxito. Obolskii entró en el terreno de juego por Fuentes tras no tener minutos desde el mes de agosto en liga.

El juego se desarrolló en los minutos en el campo del equipo de la Tacita de Plata, aunque el ataque blanquiverde estuvo muy desarbolado a pesar de jugar con dos delanteros. Ya en el tiempo de añadido, la polémica se desató en El Arcángel. Obolskii lograba la igualada, sin embargo, el colegiado anuló el gol del ariete ruso tras una falta previa de Jacobo que en un principio no señaló. Se lanzó el Córdoba en los minutos finales, pero no pudieron evitar la derrota final