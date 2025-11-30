Suscríbete a
ABC Premium

crónica

La falta de ideas condena al Córdoba CF ante el acierto del Cádiz (1-2)

liga hypermotion 25-26

Tras una primera parte algo espesa en ataque, el tanto de Dalisson no fue suficiente para contrarrestar los tantos en la segunda mitad de De la Rosa y Diakité

Así te hemos contado en directo la derrota del Córdoba CF ante el Cádiz (1-2)

Kevin Medina lamenta una ocasión fallada ante el Cádiz
Kevin Medina lamenta una ocasión fallada ante el Cádiz Fran pérez

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF cierra un mes de noviembre muy negativo tras caer ante el Cádiz. Tras una primera mitad sin mordiente por parte de ambos equipos, el cuadro gaditano se adelantó por partida doble tras el paso por le túnel de vestuarios por medio ... de De la Rosa y Diakité. Dalisson recortó distancias y se envalentonó el cuadro cordobesista, pero la poca claridad en ataque les condenó finalmente. Obolskii casi logra la igualada final, pero el colegiado anuló el gol tras pitar una falta que no pitó con anterioridad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app