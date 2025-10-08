Suscríbete a
Córdoba cf

Muere Antonio Adarve, expresidente del Córdoba CF

El empresario cordobés estuvo al frente de la entidad blanquiverde entre 1989 y 1991

Park Bench, accionista minoritario, arrebata a Infinity su hombre fuerte en el Córdoba CF

Enrique Cárdenas y Antonio Adarve en la firma de Miguel Ángel Portugal
Enrique Cárdenas y Antonio Adarve en la firma de Miguel Ángel Portugal

Daniel Aragón

Córdoba

Antonio Adarve López, expresidente del Córdoba CF entre 1989 y 1991, ha fallecido a los 91 años de edad según ha informado las redes del club blanquiverde. Si bien es cierto que su figura ya estaba vinculada con el conjunto cordobesista desde tiempo atrás, ... además de tener gran relación con el mundo de la hostelería cordobesa. En una época de inestabilidad deportiva e institucional, Adarve le tomo el relevo en la presidencia a Enrique Cárdenas tras dar un paso atrás.

