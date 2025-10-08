Muere Antonio Adarve, expresidente del Córdoba CF

Antonio Adarve López, expresidente del Córdoba CF entre 1989 y 1991, ha fallecido a los 91 años de edad según ha informado las redes del club blanquiverde. Si bien es cierto que su figura ya estaba vinculada con el conjunto cordobesista desde tiempo atrás, ... además de tener gran relación con el mundo de la hostelería cordobesa. En una época de inestabilidad deportiva e institucional, Adarve le tomo el relevo en la presidencia a Enrique Cárdenas tras dar un paso atrás.

Durante la gestión del cordobés, con el deseo de devolver a su club a Segunda División, realizó fichajes de carácter mediático como es el caso de Miguel Ángel Portugal. Tras pasar por equipos como Real Madrid, Valladolid o Cádiz, el centrocampista español disputó sus últimos años como futbolista en la entidad ribereña.

Precisamente, tras conocerse esta triste noticia en las redes sociales, ha querido tener unas palabras sobre su figura. «Hoy nos a dejado Antonio Adarve que junto a Enrique Cardenas presidían el Córdoba CF el día que firme con ellos. Siempre guardaré un muy grato recuerdo de aquellos años en la ciudad califal. Mi más sentido pésame a toda su familia», ha lamentado.

Su paso en la presidencia

Sobre su periodo como presidente del Córdoba, casi logra la gesta de devolver al club a la categoría de plata del fútbol español en la campaña de la 1990-1991, pero los blanquiverdes caerían en la liga de ascenso en la que se encontraba Getafe, Cartagena y el Racing de Santander, dejando precisamente una curiosa imagen para el recuerdo cuando un aficionado empezó a perseguir a los colegiados del partido en casa contra el conjunto cántabro.

Tras estar un año más sin lograr el objetivo de promocionar, su sucesor fue Claudio Ripoll. El club ha comunicado que hoy tendrá lugar el funeral a las 11.30 horas, en la Iglesia de San Basilio.