Alavés - Sevilla y Murcia - Betis, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

análisis

El extremo izquierdo se convierte en un quebradero de cabeza para el Córdoba CF

Iván Ania no ha encontrado un jugador de garantías en el sector zurdo, aunque la banda derecha ha empezado a despuntar con la mejoría de Carracedo

Jacobo llega a los 50 partidos en el Córdoba CF con el reto de recuperar su mejor versión

Kevin Medina golpea el banderín de córner en un partido de esta temporada
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF mantiene su litigio con la victoria. Tras más de un mes sin poder llevarse al zurrón tres puntos en una jornada, el ecosistema blanquiverde sigue sin encontrar la llave para romper el candado de las porterías rivales. Si se analiza este ... periodo de tiempo sin triunfos, el extremo izquierdo no ha encontrado dueño y, por ende, alguien que brinde esa brizna de creatividad y explosividad en el ataque cordobesista, algo que poco a poco se ha ido encontrando en el sector derecho con Carracedo.

