El extremo izquierdo se convierte en un quebradero de cabeza para el Córdoba CF

El Córdoba CF mantiene su litigio con la victoria. Tras más de un mes sin poder llevarse al zurrón tres puntos en una jornada, el ecosistema blanquiverde sigue sin encontrar la llave para romper el candado de las porterías rivales. Si se analiza este ... periodo de tiempo sin triunfos, el extremo izquierdo no ha encontrado dueño y, por ende, alguien que brinde esa brizna de creatividad y explosividad en el ataque cordobesista, algo que poco a poco se ha ido encontrando en el sector derecho con Carracedo.

Si se compara el plantel del año pasado, el fondo de armario para cada demarcación del campo es mucho más profundo, lo que también involucra al sector zurdo. Tras la lesión de larga duración de Adilson, la directiva ribereña apostó muy fuerte por reforzar esa zona del campo con el fichaje 'bomba' de Kevin Medina.

Además, también se materializó la cesión de Diego Bri por parte del Atlético de Madrid, jugador muy perseguido por la entidad blanquiverde desde hace muchas ventanas de traspasos. Aunque no sea su posición natural, Dalisson también fue presentado con la posibilidad de jugar en banda.

Poco impacto de Kevin Medina

A pesar de los buenos augurios iniciales, el técnico Iván Ania no ha encontrado la mordiente que necesita su extremo izquierdo. Uno de los llamados para ser indiscutible era Kevin Medina, pero no ha logrado cuajar el rendimiento esperado. Aunque su gol ante el Castellón en la cuarta jornada le abrió las puertas a gozar de cuatro titularidades consecutivas -Andorra, Racing de Santander, Real Sociedad B y Real Zaragoza-, el malagueño no pudo aportar el brillo que sí dejó de forma intermitente en su etapa pasada con el Málaga.

Tras esto, Kevin volvió a tener dos oportunidades de despuntar como titular ante el Cieza en Copa del Rey. Como ya se sabe, el partido ante el equipo murciano acabó con un Córdoba eliminado del torneo del KO y con los jugadores menos habituales ciertamente señalados tras no poder aprovechar su oportunidad ante un equipo de Tercera Federación. Después de esta actuación, el extremo cordobesista sumó dos partidos sin minutos ante Almería y Deportivo.

Cuando todo apuntaba que poco a poco se iba a quedar relegado a una opción de revulsivo, ante la sanción de Carracedo, el malagueño tuvo un nuevo pase a la titularidad ante el Cádiz. Con la misión de hacer gala de su capacidad regateadora, el vuelo de Kevin se vio cortado por el doble marcaje gaditano y tampoco pudo destacar. Por último, si se analizan sus guarismos generales, Kevin Medina ha disputado 588 minutos en liga, lo que le convierte en el decimocuarto jugador de la plantilla blanquiverde. Sobre su aportación al equipo, solo registra un gol, sin asistencias.

Un Dalisson fuera de posición

El que sí ha podido tener algo más protagonismo reciente es Dalisson, jugador que ha tenido que experimentar en este curso el gran salto desde Segunda Federación. El hispano-brasileño llegó a El Arcángel con la vitola de ser un jugador con un notable golpeo a balón parado, además de tener un buen olfato goleador al anotar trece goles con el Pontevedra.

Sin embargo, hay que precisar que estos registros lo firmó como mediapunta, posición en la que solo pudo salir como titular ante el Cádiz -anotando un gol-. Las dudas que presentaba Kevin Medina y un Jacobo que empezó a carburar como interior le postraron a un extremo izquierdo en el que el propio Iván Ania reconoce que no puede demostrar su valía. «Dalisson es mediapunta, pero nosotros ahora mismo, salvo algún partido contado, no estamos jugando con esa posición tan clara. Puede jugar dentro, que es más natural, pero también puede jugar fuera, pero no es un extremo de uno contra uno, no es de desborde, es más de meterse dentro, más asociativo», explicó.

Tras sufrir una lesión que no le impidió sumar minutos hasta el partido ante el Andorra, Dalisson ha gozado de ocho titularidades en los diez partidos que ha disputado, tiempo en el que ha sumado 581 minutos con una prestación ofensiva notable al lograr dos goles y dos asistencias.

La lesión de Diego Bri y la participación de Jacobo

El que ha quedado mucho más deslucido de la participación de los dos jugadores anteriores es Diego Bri. Aquejado de unas molestias en la espalda que le impidieron jugar en el comienzo de la temporada, el ilicitano ha tenido que ocupar un rol terciario en el extremo izquierdo, a pesar de ser el único efectivo que tiene Ania a pierna natural.

Tras sumar minutos residuales, fue el héroe de la igualada ante el Málaga, un buen momento que transportó a la siguiente jornada ante el Deportivo donde forzó el autogol coruñés. A pesar de que estaba empezando a despuntar, el crecimiento de Bri tuvo que frenarse con una lesión muscular que le tendrá apartado hasta el comienzo de 2026.

Por último, una opción algo más habitual en los últimos cinco partidos ha sido la de Jacobo, jugador que no ha estado nada cómodo en el sector izquierdo y donde no ha podido dar sus mejores prestaciones tal y como ha demostrado desde la mediapunta.

La vuelta de Adilson y el buen rendimiento de Carracedo

Por todo ello, la más que próxima vuelta de Adilson a comienzos de 2026 se presenta como una posible solución para la banda izquierda, tal y como pudo apuntar Ania a la hora de hablar sobre su proceso de recuperación hace dos semanas. «Es un jugador que nos tiene que dar mucho, porque ese uno contra uno que tiene él, no tenemos un jugador de características parecidas», destacó.

Ante la pobre situación del extremo zurdo, la banda diestra ha estado mucho más prolífica a la hora de atacar. El tándem Carlos Isaac-Carracedo ha sido mucho más vertical, lo que ha hecho que se concentre gran parte de los goles por este costado. Sobre el papel de Cristian Carracedo, el '23' tuvo un comienzo de temporada algo titubeante, pero ya ha encontrado el brillo de la pasada campaña con cuatro asistencias y un gol.