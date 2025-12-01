Suscríbete a
El error arbitral que derivó en el primer gol del Cádiz ante el Córdoba CF

Antes de comenzar la segunda parte, dos jugadores cadistas invadieron la mitad de campo blanquiverde, por lo que debió repetirse el saque de centro que dio lugar al gol visitante

La falta de ideas condena al Córdoba CF ante el acierto del Cádiz (1-2)

Imagen antes del saque de centro del inicio de la segunda mitad
Imagen antes del saque de centro del inicio de la segunda mitad liga hypermotion

Daniel Aragón

Córdoba

La derrota del Córdoba ayer ante el Cádiz fue sin duda un jarro de agua fría en las aspiraciones del equipo por aspirar a cotas más altas. La falta de claridad en los metros finales condenó a un cuadro blanquiverde que cedió ante ... el acierto del Cádiz. Sin embargo, el primer gol materializado por el bando gaditano ha levantado cierto resquemor en redes sociales debido al error arbitral de Arcediano Monescillo, colegiado principal del encuentro.

