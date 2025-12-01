El error arbitral que derivó en el primer gol del Cádiz ante el Córdoba CF

La derrota del Córdoba ayer ante el Cádiz fue sin duda un jarro de agua fría en las aspiraciones del equipo por aspirar a cotas más altas. La falta de claridad en los metros finales condenó a un cuadro blanquiverde que cedió ante ... el acierto del Cádiz. Sin embargo, el primer gol materializado por el bando gaditano ha levantado cierto resquemor en redes sociales debido al error arbitral de Arcediano Monescillo, colegiado principal del encuentro.

Si se observa la jugada, el árbitro da comienzo a la segunda mitad y habilita al equipo de la Tacita de Plata para sacar de centro. A pesar de esto, los jugadores cadistas Brian Ocampo y Dawda Camara invaden la mitad del campo blanquiverde antes de que su compañero toque el esférico para dar comienzo a los últimos cuarenta y cinco minutos.

Una vez se realiza el pase inicial, ambos efectivos toman parte dentro de la acción para habilitar el centro de Mario Climent, envío que mandó al fondo de las mallas De la Rosa al encontrarse solo dentro del área. Por ello, estos metros que ganaron inicialmente motivaron en cierta medida al éxito del gol visitante. Como es poco habitual este suceso, los jugadores cordobesistas no se percataron de este hecho, pero la duda radica en si realmente este gol es legal o no.

Según expresa el IFAB (International Football Association Board) -organismo encargado de definir las reglas globales en el mundo del fútbol- «todos los jugadores, excepto el que ejecute el saque, deberán encontrarse en su propia mitad del terreno de juego». En este sentido, también dejan claro que el balón «estará en juego en el momento en que lo golpee con el pie el jugador que haya efectuado el saque y se mueva con claridad», por lo que ambos jugadores del Cádiz cometieron una infracción de procedimiento al pasar de campo sin estar el balón en juego.

Ante esta tesitura, el reglamento refleja que, caso de que suceda este acontecimiento «se repetirá dicho saque». Sin embargo, Arcediano Monescillo no se percató de este suceso, tampoco fue avisado por sus acompañantes arbitrales, por lo que el juego siguió sin ningún tipo de problema.

Por ello, el gol es legal ya que el balón estaba en juego, pero esta jugada nunca debió comenzar y ambos jugadores tuvieron que quedarse en su propio campo y repetirse el saque de centro. Nunca se sabrá si realizar un nuevo saque hubiese evitado el tanto del Cádiz, pero la duda persiste.

La no intervención del VAR

Este acontecimiento también levanta una pregunta, ¿Por qué no entró el VAR? Según refleja el IFAB, el videoarbitraje solo entrará en materia relacionada con «goles, penaltis o tarjetas rojas directas, así como en casos de confusiones de identidad».

En este sentido, como el error de procedimiento no fue detectado en su tiempo por Monescillo y el juego continuó, en este tipo de acciones no puede entrar el VAR al no encontrarse entablado en las categorías expuestas. Esta decisión la refuta el IFAB de la siguiente manera. «Las reglas del juego no permiten que las decisiones de reinicio (saques de esquina, saques de banda, etc.) se modifiquen una vez que el juego se haya reanudado, por lo que no se pueden revisar».