Estos son los equipos que le pueden tocar al Córdoba CF en la primera ronda de la Copa del Rey

Théo Zidane intenta regatear a un defensor del Olot en el enfrentamiento de la pasada edición de la Copa del Rey

Aunque las miradas estén centradas en el devenir de la Segunda División, el Córdoba conocerá este lunes su rival en la primera ronda de la Copa del Rey. Este año la competición del KO se caracteriza por la posibilidad de tener cuatro representantes cordobeses, siempre que el Palma del Río supere al Atlético Melilla en la fase previa, en la eliminatoria inicial de esta edición 2025-2026. Con todo ello, el 6 de octubre, a partir de las 13.00 horas, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se conocerá que equipo de Segunda o Tercera Federación se enfrentará con los blanquiverdes.

Hay que recordar que en esta primera eliminatoria participarán un total de 112 equipos procedentes de categorías regionales, Copa Federación, Tercera Federación, Segunda Federación, Primera Federación, Segunda División y Primera División.

Para efectuar la división, este año se ha implementado el criterio de proximidad geográfica, dividiendo a todos los conjuntos en cuatro grupos donde se batirán en duelo los clubes de inferior categoría contra los de mayor categoría. Analizando esta categorización, los blanquiverdes se encuentran en el Grupo 3 en una simbiosis de escuadras de Andalucía, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

Precisamente, esto abre la posibilidad a dos derbis con acento cordobés. Primero, el Ciudad de Lucena selló su clasificación al ser uno de los mejores segundos de Tercera Federación, hazaña que también logró el Salerm Puente Genil como campeón del Grupo 10 y lograr posteriormente el ascenso a Segunda Federación.

Posibles rivales

Además de los rivales provinciales, comenzando por Tercera Federación, el Córdoba podría enfrentarse con el CD Roza (Comunidad Valenciana) y el CD Cieza (Región de Murcia). Respecto a la Segunda Federación, el abanico de posibilidades se abre con los duelos ante Torrent CF (Comunidad Valenciana), FC La Unión Atlético (Región de Murcia), UCAM Universidad Católica de Murcia CF (Región de Murcia), Club Atlético Antoniano (Andalucía), CD Estepona Fútbol Senior (Andalucía), CF Lorca Deportiva (Andalucía) y el Real Jaén CF (Andalucía).

Por último, el Córdoba CF se jugará el pase a la siguiente ronda a partido único, además, tendrá que viajar al estadio de su rival al ser de inferior categoría, siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF. Con todo por decidir, los días 28, 29 y 30 de octubre se fechará esta primera cita de la Copa del Rey con el deseo de lograr una mejor actuación respecto al año pasado tras caer en el primer partido contra el Olot. A través de este enlace, puedes conocer en totalidad la disposición de todos los grupos.