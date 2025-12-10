El Eibar llega a El Arcángel como uno de los peores visitantes de la categoría

Aunque el Córdoba CF ha dejado pasar varios trenes para reencontrarse con la victoria, este sábado tiene una nueva oportunidad de oro en El Arcángel ante un equipo muy necesitado como es el Eibar. Aunque ha mostrado una imagen algo más regular en Ipurua, ... lejos de su feudo han sacado su peor versión al no lograr una sola victoria en las diecisiete jornadas disputadas.

Al igual que Cádiz y Leganés, el cuadro guipuzcoano tiene un plantel capacitado para pelear por cotas más altas, donde figura el nombre de un exblanquiverde como es Jon Magunazelaia. Aunque en Córdoba no pudo disfrutar del tiempo de juego que le hubiera gustado, en su tierra natal ha podido tener mucho más protagonismo. Incluyendo Copa del Rey, Magunazelaia ha disputado dieciocho partidos en los que ha logrado dos goles y tres asistencias.

A pesar de sus notables cifras, no ha sido capaz de ayudar a que el Eibar remonte el vuelo en su cuarta temporada en la categoría de plata del fútbol español tras su descenso de Primera División. El equipo de Ipurua solo ha logrado cuatro victorias y cinco empates, renta que se ve muy lastrada con las ocho derrotas sufridas. Esto hace que sean antepenúltimos en la clasificación con diecisiete puntos, tan solo una unidad por encima de Zaragoza y Mirandés que son los colistas de Segunda División.

Aunque los números son desalentadores, si se desgranan los resultados, fuera de su feudo han sido incapaces de obtener buenas sensaciones. Con solo dos empates y seis derrotas en ocho partidos, actualmente, el conjunto del País Vasco es el segundo peor visitante de la categoría. Solo la Real Sociedad B ha logrado menos puntos al caer ante todos los equipos que se ha enfrentado a domicilio. Como consecuencia de este bajo nivel, la figura de Beñat San José, técnico del Eibar, pende de un hilo, lo hace que este sábado El Arcángel pueda dictar el fin de su etapa en el banquillo armero en caso de una derrota ante el Córdoba.

Tres derrotas consecutivas

Si se mira su estado de forma, la última victoria en liga que lograron los guipuzcoanos fue el pasado 8 de noviembre ante el Albacete (3-2). Desde ese entonces, laos resultados han sido un tanto alarmantes. Un único empate ante el Sporting (1-1) ha sido su única vía para lograr puntos. Esto es así ya que encadenan tres derrotas consecutivas ante Real Zaragoza (1-2), Racing de Santander (4-0) y Cultural Leonesa (1-2).

Noticia Relacionada El Córdoba CF acumula ya tres meses desde su última derrota como visitante Daniel Aragón Ya que el encuentro de esta jornada para los blanquiverdes se celebrará en El Arcángel, se cumplirá esta efeméride desde el revés ante el Andorra el 14 de septiembre

Dentro de la mala dinámica, el Eibar puede decir con orgullo que permanece vivo en la Copa del Rey. Tras superar al Náxara (2-4) y al Pontevedra (0-3), ahora les toca enfrentar en la siguiente ronda del torneo del KO a todo un Primera División como es el Elche.

Curiosamente, el destino ha querido que ambos equipos vuelvan a enfrentarse en El Arcángel casi un año después, en una cita que, como en aquel entonces, también servirá para cerrar el año en el feudo blanquiverde. Sin duda, el Córdoba espera repetir el desenlace de aquel 17 de diciembre, cuando un gol de Adilson -el último antes de su grave lesión- dio el triunfo ante los armeros (2-1).