Dos fijos en la defensa del Córdoba CF: Fomeyem, Vilarrasa... y el resto

El Córdoba CF sigue preparando la próxima jornada, ante el Castellón, que será el próximo viernes a las 21.30. Tras el encuentro ante el Valladolid, el conjunto blanquiverde intentará hacerse con los primeros tres puntos de la temporada. La última fecha el equipo dejó grandes sensaciones en defensa, donde cerró la portería a cero y mostró una gran solidez.

En el once inicial, Iván Ania apostó por Xavi Sintes y Fomeyem como pareja en la zaga central por primera vez en la temporada. Ambos dejaron un gran rendimiento que permitió frenar a la delantera del Valladolid. El ovetense no pudo contar por segunda semana consecutiva con Rubén Alves, que sufre una lesión.

En los carriles, el técnico volvió a contar con Albarrán y Vilarrasa. Ambos tuvieron un gran partido defensivo, en el que detuvieron con éxito las internadas de los extremos blanquivioletas. El lateral izquierdo realizó su partido más completo desde que es cordobesista, no siendo regateado en los 90 minutos.

Y es que, para Iván Ania, tanto el central camerunés como el carrilero zurdo han sido imprescindibles desde que ha iniciado la temporada. Fomeyem ha completado todos los minutos posibles y Vilarrasa ha partido desde el once inicial las tres jornadas consecutivas.

A partir de ahí, el preparador cordobesista ha ido variando la defensa cada partido, hasta dar con la tecla. Durante la primera jornada, ante el Sporting, el ovetense alineó a Rubén Alves junto al camerunés y a Carlos Isaac en el lateral diestro. La lesión del brasileño antes de descanso, de la que todavía no se ha podido recuperar al 100%, obligó al técnico a introducir a Álex Martín.

Ante Las Palmas, ya sin la disponibilidad de Alves, Ania alineó al central canario junto a Fomeyem en la zaga central y le dio el carril derecho a Albarrán. Los errores defensivos que le costaron la derrota a los blanquiverdes dejaron señalado a Martín, que no contó con minutos en el José Zorrilla.

El encuentro del pasado sábado ante el Valladolid, por primera vez en la temporada participó Xavi Sintes. El mallorquín realizó un gran partido, haciendo 8 despejes y mostrando una gran seguridad defensiva. Además, el ovetense volvió a completar la línea defensiva con Albarrán, que dejó un gran partido.

En este inicio de temporada, todo hace indicar que Iván Ania está mostrando sus preferencias. Fomeyem, pese a ser una nueva incorporación, ha disputado los 270 minutos que ha jugado el Córdoba en competición oficial. Por su parte, Vilarrasa, que llegó a El Arcángel el 11 de agosto, solo fue sustituido los últimos 3 minutos ante el Sporting. Ambos apuntan a ser importantes en la línea de cuatro que plantea Iván Ania en su defensa.

La lesión de Rubén Alves ha dejado, por ahora, la duda en el central que acompaña al camerunés. Quedará por ver si es Xavi Sintes o Álex Martín el que se hace con el puesto para el próximo viernes ante el Castellón, o incluso si el brasileño está disponible y vuelve a la titularidad. En el lateral derecho, Albarrán parece ser el elegido, aunque la paridad con Carlos Isaac en cuanto al nivel, deja el debate aún abierto.